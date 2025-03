Toni Bou: Der 19. WM-Titel im Indoor-Trial

19 WM-Titel in Folge: Toni Bou auf Montesa Cota 4RT

Eine Überraschung ist es nicht, dass Toni Bou seine unfassbare Siegesserie im Trialsport fortsetzt, auch wenn er mit 38 Jahren unter Spitzensportlern als Methusalem gilt.

Die Indoor-WM im Trialsport, auch X-Trial-WM genannt, fand über den vergangenen Winter in acht Wettbewerben statt. Die achte Runde findet am 26. April in Tallin/Estland statt, doch Bou steht nach fünf Siegen und zwei zweiten Plätzen bereits als Weltmeister fest; er kann vom zweitplatzierten Jaime Busto nicht mehr eingeholt werden.

Es ist Bous 19. WM-Titel im Inddor.Trial, Diese addieren sich zu den 18 WM-Titel im Outdoor-Trial, womit es der Honda-Werksfahrer insgesamt 37 aufeinanderfolgende WM-Titel bringt – was zuvor noch nie von einem Motorradsportler erreicht wurde. Gewonnen hat er alle diese Titel im Honda-Werksteam auf Montesa Cota 4RT, angetrieben von einem Viertaktmotor von Honda.

«ich bin sehr glücklich», kommentierte Bou seinen 37. Titel. «Klar, das Zeil war von beginn weg der WM-Titel. Doch der Saisonstart in Madrid gelang nicht nach Wunsch.» Mit nicht nach Wunsch meinte Bou seinen zweiten Platz am Saisonauftakt.

Bou weiter: «Es gelang uns dann, die Sache zu drehen und wieder zu gewinnen. Wir sind ein sehr solid aufgestelltes Team, wir machen keine Fehler. Ich bin sehr glücklich mit dem Saisonverlauf und dem Titelgewinn. Man weiss ja nie, wann es der letzte Titel ist, den man gewinnen kann.»