Große Freude: GetSpeed erstmals auf Pole-Position

GetSpeed auf der Pole in Monza

Große Freude für GetSpeed: Der Mercedes-AMG-Rennstall steht erstmals in der GT World Challenge Europe auf der Pole-Position. Luca Stolz, Jules Gounon und Fabian Schiller starten vom besten Startrang.

Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.

Im ersten Segment fuhr AF Corse-Pilot Alessio Rovera die Bestzeit. Der Ferrari-Werksfahrer umrundete den Kurs in 1:45.376 Minuten. Es war das erste Mal am Rennwochenende in Monza, dass die Ferrari ihr wahres Leistungsvermögen zeigten.

Die Mercedes-AMG-Übermacht vom Trainingstag schlug im zweiten Segment zurück. Jules Gounon umrundete den Kurs im GetSpeed-Boliden in 1:45.000 Minuten.

Fabian Schiller fuhr im finalen Segment eine erneute Bestzeit im GetSpeed Mercedes-AMG GT3. In 1:45.086 Minuten umrundete er den Kurs im königlichen Park von Monza.

Mit einer Durchschnittszeit von 1:45.235 Minuten wird der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Luca Stolz, Jules Gounon und Fabian Schiller das Rennen von der Pole-Position aufnehmen. Für das Team aus Meuspath ist es die erste Pole-Position in der GT World Challenge Europe.

Rang zwei geht an die MANN-FILTER-Mamba von WINWARD Racing die Lucas Auer, Geburtstagskind Matteo Cairoli und Maro Engel steuern. 0,096 Sekunden fehlten auf den GetSpeed-AMG.

Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper komplettieren im Grasser Lamborghini die Top 3-Positionen.

Wer bis Sonntag um 14 Uhr den richtigen Sieger tippt, hat zudem die Chance, zwei Tickets im Tippspiel der deutschen GT World Challenge Europe-Kommentatoren für das 24h-Rennen in Spa zu gewinnen – mehr Informationen erhaltet ihr hier.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Qualifying (Top 10):

1. Luca Stolz/Jules Gounon/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

2. Lucas Auer/Matteo Cairoli/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

3. Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

4. Sandy Mitchell/Mattia Michelotto/Franck Perera – VSR – Lamborghini Huracán GT3

5. Joseph Loake/Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3

6. Adam Smalley/Dean MacDonald/Louis Prette - Garage 59 – McLaren 720S GT3

7. Mikael Grenier/Maximilian Götz/Maxime Martin – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

8. Alessio Rovera/Vincent Abril/Alessandro Pier Guidi - AF Corse - Ferrari 296 GT3

9. Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell – CSA Racing – McLaren 720S GT3

10. Mattia Drudi/Nicki Thiim/Marco Sörensen – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

Wie ihr den Renntag aus Monza verfolgen könnt, fasst SPEEDWEEK euch hier zusammen.