Schwerer Unfall: DTM-Team zieht Aston Martin zurück

Das DTM-Team Comtoyou Racing wird mit nur zwei Aston Martin beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza starten. Der Belgier Antoine Potty verunfallte im Training schwer in Ascari-Schikane.

Comtoyou Racing wird mit nur zwei Aston Martin Vantage GT3 beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza antreten. Das Fahrzeug von Jessica Hawkins, Alexandre Leroy und Antoine Potty wird das dreistündige Rennen nach einem schweren Trainingsunfall nicht bestreiten können.

Im Training schlug Potty heftig am Ausgang der Ascari-Schikane in die Streckenbegrenzung ein. Die GT World Challenge Europe zeigte keine Bilder der Unfallstelle, doch das Wrack, welches am Abend durch die Boxengasse zurück zum Team gebracht wurde, spiegelt die enorme Wucht des Einschlags wider.

Gegenüber dem Fachportal GT-Place bestätigte Teammanager François Verbist, dass der Aston Martin Vantage GT3 nicht bis zum Rennen repariert werden kann - was nicht verwunderlich ist, wenn man das Wrack gesehen hat.

Pilot Antoine Potty überstand den Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen, wurde aber zu genaueren Untersuchungen in eine Klinik nach Mailand eingeliefert. Doch sowohl das medizinische Personal als auch das Team gehen davon aus, dass der Belgier den Rennstall am Renntag in Monza an der Strecke unterstützen kann.

Wie ihr den Renntag aus Monza verfolgen könnt, fasst SPEEDWEEK euch hier zusammen.