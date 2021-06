Montmeló: Lukas Tulovic zweimal auf dem Podest

Die Moto2-EM auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» verlief für den Deutschen Lukas Tulovic (Intact GP) mit zwei dritten Rängen erfolgreich. In der Moto3-Junioren-WM gab es einen neuen Sieger

Lukas Tulovic, der sich mit Startplatz 3 eine gute Ausgangslage gesichert hatte, landete auch in den zwei Rennläufen am Sonntag zweimal auf Rang 3. In Lauf 1 ging der Eberbacher aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team vom Start weg sogar in Führung, ab der dritten Runde übernahm aber Moto2-EM-Leader Fermin Aldeguer das Zepter.

Der Boscoscuro-Pilot aus dem Talent Team Ciatti fuhr einem souveränen Sieg entgegen, während sich dessen Teamkollege Alonso Lopez im Kampf um Platz 2 schließlich gegen Tulovic durchsetzte.

Im zweiten Lauf besetzte dasselbe Trio die Podestplätze: Fermin Aldeguer bleibt damit auch nach fünf Rennen ungeschlagen, Lopez fixierte einen weiteren Doppelsieg für das Team Ciatti und Tulovic schob sich mit dem dritten Podium seiner EM-Saison auf den dritten Platz der Gesamtwertung nach vorne.

Moto3: Holgado erstmals in dieser Saison geschlagen

In der Moto3-Junioren-WM unterbrach zwar der Malaysier Syarifuddin Azman (Honda) die Siegesserie von GASGAS-Pilot Daniel Holgado im ersten Rennen von Montmeló, der Gesamtführende aus dem Aspar Junior Team sicherte seine Gesamtführung nach dem vierten Platz mit einem Sieg im zweiten Rennen aber weiter ab.

Nach den wie gewohnt engen Moto3-Rennen standen im ersten Lauf auch David Munoz und Jose Rueda auf dem Treppchen, im zweiten Ivan Ortola und Scott Ogden. Für Noah Dettwiler gab es im zweiten Rennen als 14. zwei Punkte.

Moto2-EM, Montmeló, Rennen 1:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Runden in 30:02,917 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 7,046 sec

3. Tulovic, Kalex, + 8,838

4. Cardelus, Kalex, + 17,222

5. Biesiekirski, Kalex, + 17,301

6. Ekky Pratama, Kalex, + 21,031

7. Gutierrez, Bultaco, + 22,987

8. Wilford, Kalex, + 33,712

9. Zetti, Kalex, + 37,501

10. Rato, Kalex, + 47,267



Ferner:

12. Leon Orgis, Yamaha, + 1:02,843 min (STK600)

14. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:11,624 min (STK600)

Moto2-EM, Montmeló, Rennen 2:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rennen in 30:01,446 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 5,836 sec

3. Tulovic, Kalex, + 16,789

4. Norrodin, Kalex, + 21,300

5. Cardelus, Kalex, + 21,419

6. Toledo, Kalex, + 32,413

7. Viu, Kalex, + 33,961

8. Zetti, Kalex, + 38,463

9. Wilford, Kalex, + 39,743

10. Escrig, Yamaha, + 41,304 (STK600)



Ferner:

13. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:02,029 min (STK600)

14. Leon Orgis, Yamaha, + 1:02,552 min (STK600)

Moto3-Junioren-WM, Montmeló, Rennen 1:

1. Azman, Honda, 16 Runden in 29:32,553 min

2. David Munoz, KTM, + 0,162 sec

3. Rueda, Honda, + 0,272

4. Holgado, GASGAS, + 0,479

5. Ogden, GASGAS, + 0,777

6. Aji, Honda, + 1,895

7. Daniel Munoz, KTM, + 0,517*

8. Kelso, KTM, + 5,537

9. Whatley, KTM, + 5,606

10. Ortola, KTM, + 5,635



Ferner:

19. Dettwiler, KTM, + 7,555



*zwei Plätze strafversetzt («irresponsible riding»)

Moto3-Junioren-WM, Montmeló, Rennen 2:

1. Holgado, GASGAS, 16 Runden in 29:41,232 min

2. Ortola, KTM, + 0,055 sec

3. Ogden, GASGAS, + 0,200

4. Alonso, GASGAS, + 0,246

5. David Munoz, KTM, + 0,316

6. Rueda, Honda, + 0,534

7. Matsuyama, Honda, + 0,690

8. Salvador, TM, + 0,846

9. Whatley, KTM, + 0,944

10. Riu, KTM, + 6,451



Ferner:

14. Dettwiler, KTM, + 13,813

Moto2-EM, Stand nach 5 Rennen:

1. Aldeguer 125 Punkte. 2. Lopez 100. 3. Tulovic 61. 4. Norrodin 58. 5. Cardelus 43. 6. Ekky 38. 7. Wilford 34. 8. Rato 32. 9. Toledo 31. 10. Escrig 24.

Moto3-Junioren-WM, Stand nach 5 Rennen:

1. Holgado 113 Punkte. 2. Ortolá 60. 3. David Munoz 53. 4. Salvador 45. 5. Aji 71. 6. Ogden 40. 7. Matsuyama 39. 8. Rueda35. 9. Alonso 34. 10. Azman 31. – Ferner: 21. Dettwiler 8.