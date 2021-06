Lukas Tulovic (3.): «Stück für Stück näher ran»

Intact-Kalex-Pilot Lukas Tulovic verlässt den «Circuit de Barcelona-Catalunya» mit zwei dritten Plätzen und dem dritten Zwischenrang in der Moto2-EM im Gepäck.

«Ich habe mich heute vom Warm-up an direkt gut gefühlt und wusste, dass es ein guter Tag werden kann», erzählte ein glücklicher Lukas Tulovic am Sonntagabend in Montmeló. «Wir sind am Freitag schon eine Rennsimulation gefahren, ich weiß, dass ich schnelle, konstante Runden fahren kann. Mir war aber bewusst, dass die zwei Boscoscuro stark sein werden.»

Damit sollte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team recht behalten: Fermin Aldeguer und Alonso Lopez bescherten dem Team Ciatti zwei weitere Doppelsiege. Tulovic führte das Moto2-Feld in Montmeló aber immerhin in der Anfangsphase des ersten Rennens an.

«Im ersten Rennen ist es mir gelungen, sie am Anfang ein bisschen einzubremsen», schilderte der 20-Jährige. «Ich habe versucht, so lange wie möglich mitzufahren und sie ein bisschen zu stören, aber uns fehlt einfach noch dieses gewisse Extra, um da mitfahren zu können. Da müssen wir jetzt schauen, dass wie die Lücke in den nächsten Rennen Stück für Stück schließen und auf die Renndistanz näher ran kommen.»

«Im ersten Rennen wäre sogar der zweite Platz drin gewesen, mit Lopez war es sehr eng», weiß der Intact-Fahrer. «Ich habe dann in Kurve 12 einen kleinen Fehler gemacht, das hat mich den zweiten Platz potenziell gekostet. Im zweiten Rennen konnte ich leider von Anfang an nicht ganz mitgehen, ich habe eine Lücke nach hinten aufgefahren und habe das Podium einfach heimgebracht», fasste Tulovic zusammen.»

Mit den zwei dritten Plätzen kann der Eberbacher am Ende aber gut leben: «Wir haben am Wochenende gute Arbeit geleistet, das Team hat brillant gearbeitet. Vielen Dank an meinen Crew-Chief Gero und das ganze Team. Es war wirklich ein Top-Wochenende, aber wir müssen weitermachen und weiterarbeiten und uns steigern. Die Saison ist noch lange, da kann noch einiges kommen.»

Moto2-EM, Montmeló, Rennen 1:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Runden in 30:02,917 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 7,046 sec

3. Tulovic, Kalex, + 8,838

4. Cardelus, Kalex, + 17,222

5. Biesiekirski, Kalex, + 17,301

6. Ekky Pratama, Kalex, + 21,031

7. Gutierrez, Bultaco, + 22,987

8. Wilford, Kalex, + 33,712

9. Zetti, Kalex, + 37,501

10. Rato, Kalex, + 47,267



Ferner:

12. Leon Orgis, Yamaha, + 1:02,843 min (STK600)

14. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:11,624 min (STK600)

Moto2-EM, Montmeló, Rennen 2:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rennen in 30:01,446 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 5,836 sec

3. Tulovic, Kalex, + 16,789

4. Norrodin, Kalex, + 21,300

5. Cardelus, Kalex, + 21,419

6. Toledo, Kalex, + 32,413

7. Viu, Kalex, + 33,961

8. Zetti, Kalex, + 38,463

9. Wilford, Kalex, + 39,743

10. Escrig, Yamaha, + 41,304 (STK600)



Ferner:

13. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:02,029 min (STK600)

14. Leon Orgis, Yamaha, + 1:02,552 min (STK600)

Moto2-EM, Stand nach 5 Rennen:

1. Aldeguer 125 Punkte. 2. Lopez 100. 3. Tulovic 61. 4. Norrodin 58. 5. Cardelus 43. 6. Ekky 38. 7. Wilford 34. 8. Rato 32. 9. Toledo 31. 10. Escrig 24.