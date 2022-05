Estoril: Lukas Tulovic rast zur Moto2-Pole-Position

Das erste Wochenende beim JuniorGP in Estoril startete für den Deutschen Lukas Tulovic nach Plan. Am Samstag erkämpfte sich der Kalex-Pilot überlegen die Moto2-Pole. In der Moto3-Klasse fuhr Jose Rueda auf Platz 1.

Die FIM JuniorGP-Weltmeisterschaft und die Moto2-Europameisterschaft erleben an diesem Wochenende ihren Saisonstart in Portugal. Auf dem Circuito do Estoril geht es für die Nachwuchsfahrer um die ersten Punkte für die Meisterschaft. In der Klasse Moto2 stehen zwei Rennen auf dem Programm, im Moto3-JuniorGP wird am Sonntag ein Rennen über die Bühne gehen.

Bereits im ersten Moto2-Qualifying gab es aus deutschsprachiger Sicht Grund zur Freude. Lukas Tulovic fuhr mit seiner Kalex vom Team Liqui Moly Intact JuniorGP am Morgen auf Platz 1 und sicherte sich die provisorische Pole mit einer Rundenzeit von 1:39,351 min. Er war eine halbe Sekunde vor dem Australier Senna Agius (Kalex).

Im zweiten Qualifying war das Thermometer auf 24 Grad angestiegen und damit war es deutlich wärmer als im ersten Qualifying. Tulovic schaffte es nicht, seine Zeit zu verbessern. Mit 1:39,775 min blieb er drei Zehntel über der Zeit aus Q1. Auch Agius verbesserte sich nicht, er behielt trotzdem Platz 2. Sein Rückstand auf den Polesetter war eine knappe halbe Sekunde. Platz 3 sicherte sich der Pole Piotr Biesiekirski. Hector Garzo, Xavier Cardelus und Tommaso Marcon komplettieren die zweite Startreihe für die beiden Rennen am Sonntag.

In der Moto3-Klasse gelang Jose Rueda die Pole-Position auf der 4,182 km langen Piste in Portugal. Der Honda-Pilot fuhr mit 1:44015 min zur Bestzeit am Samstag und war damit 0,350 Sekunden schneller als Honda-Fahrer Harrison Voight aus Australien. Auf Platz 3 landete der Thailänder Tatchakorn Buasri (Honda). Bemerkenswert: Alle drei Piloten sind nebenher im Red Bull MotoGP Rookies Cup auf KTM unterwegs.

Noah Dettwiler aus der Schweiz fuhr auf Position 19 mit seiner KTM vom Team Cuna de Campeones. Er verlor 1,5 Sekunden auf Jose Rueda an der Spitze. Phillip Tonn (Liqui Moly Intact JuniorGP) landete auf Position 24.

Die Rennen werden wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal vom FIM JuniorGP übertragen, die Startzeiten sind unten in MESZ angegeben.

JuniorGP, Estoril, Qualifying (7. Mai):

1. Jose Rueda, Honda, 1:44,015 min

2. Harrison Voight, Honda, + 0,350 sec

3. Tatchakorn Buasri, Honda, + 0,382

4. Adrian Cruces, KTM, + 0,555

5. David Alonso, GASGAS, + 0,607

6. Marcos Uriarte, Husqvarna, + 0,617

7. Soma Gorbe, Honda, + 0,746

8. David Salvador, Husqvarna + 0,781

19. Noah Dettwiler, KTM, + 1,560

24. Phillip Tonn, KTM, + 2,026

Moto2-EM, Estoril, Qualifying (7. Mai):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:39,351 min

2. Senna Agius, Kalex, + 0,488 sec

3. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 0,934

4. Hector Garzo, MV Agusta, + 1,024

5. Xavier Cardelus, Kalex, + 1,122

6. Tommaso Marcon, Kalex, + 1,123

7. Alex Escrig, Kalex, + 1,240

8. Sam Wilford, Kalex + 1,362

19. Nicolas Czyba*, Yamaha, +3,254

20. Kevin Orgis*, Yamaha, + 3,604



* Klasse Superstock 600

JuniorGP-Zeitplan, Estoril, Sonntag (8. Mai) MESZ:

12 Uhr European Talent Cup - Rennen 1 (16 Runden)

13 Uhr Moto2 - Rennen 1 (18 Runden)

14 Uhr JuniorGP - Rennen (17 Runden)

15 Uhr European Talent Cup - Rennen 2 (16 Runden)

16 Uhr Moto2 - Rennen 2 (18 Runden)