Portimão: Lukas Tulovic gewinnt Herzschlagfinale

Lukas Tulovic fuhr bei der Moto2-EM in Portimão zweimal auf das Podium. Im zweiten Lauf besiegte der Kalex-Pilot seinen Kontrahenten Senna Agius auf der Ziellinie. Der Deutsche führt die Meisterschaft weiter deutlich an.

Bei 30 Grad Außentemperatur und 39 Grad auf dem Asphalt ging es für die Moto2-Piloten am Vormittag in Portimão in das erste Rennen des Tages. Lukas Tulovic sicherte sich am Samstag in der Qualifikation die Pole-Position vor Alex Escrig und Senna Agius. Tulovic, der 2022 bisher in allen Rennen auf dem Podium landete, erwischte auch diesmal den besten Start.

Der Deutsche übernahm gleich die Kontrolle im Rennen über 17 Runden an der Algarve. In Runde 4 machte Tulovic einen folgenschweren Fehler in Kurve 5. Der 22-Jährige konnte gerade noch einen Sturz vermeiden, er fiel aber auf Position 5 zurück. Senna Agius übernahm die Führung und hatte gleichzeitig einen komfortablen Vorsprung von einer Sekunde auf Roberto Garcia und Escrig.

Tulovic kämpfte sich wieder auf Platz 2 nach vorne, fuhr außerdem die schnellste Rennrunde zur Halbzeit des Rennens. Fünf Runden vor dem Ende stürzte Agius aus dem Rennen. Somit erbte Tulovic die Führung, musste aber eine Runde später erneut einmal weitgehen. Somit war der Weg für Escrig erneut frei. Der Spanier sicherte sich den zweiten Sieg der Saison, Tulovic musste mit Platz 2 vorliebnehmen und war anschließend entsprechend enttäuscht. Dritter wurde Xavier Cardelus aus Andorra.

Das zweite Rennen begann für Tulovic nach Plan. Der Kalex-Fahrer führte die ersten elf Runden, doch dann sorgte Agius für einen Führungswechsel auf der Berg-und-Tal-Bahn. Der Australier versuchte sich vorne abzusetzen, doch Tulovic holte sich in der letzten Runde die Führung zurück. Weil der 17-jährige Agius nicht aufgeben wollte, sorgte er für ein Überraschungsmanöver kurz vor dem Ende. Doch der Deutsche legte sich den Kalex-Fahrer in der letzten Kurve zurecht und gewann am Ende 0,05 Sekunden vor seinem Gegner.

In der Gesamtwertung liegt Tulovic nun drei Rennen vor dem Ende der Saison mit 40 Punkten Vorsprung auf der ersten Position.

Moto2-EM, Ergebnis Rennen 1 (17. Juli):

1. Alex Escrig, Kalex, 17 Runden

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 0,399 sec

3. Xavier Cardelus, Kalex, +7,651

4. Roberto Garcia, Kalex, + 8,120

5. Alex Toledo, Kalex, + 8,714

6. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 20,813

7. Hector Garzo, MV Agusta, + 21,085

8. Yeray Ruiz, Kalex, + 26,275



Ferner:

18. Freddie Heinrich, Yamaha, + 57,238



Ausgeschieden:

Kevin Orgis, Kalex

Nicolas Czyba, Yamaha

Moto2-EM, Ergebnis Rennen 2 (17. Juli):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 17 Runden

2. Senna Agius, Kalex, + 0,055 sec

3. Alex Escrig, Kalex, + 0,264

4. Xavier Cardelus, Kalex, + 3,670

5. Roberto Garcia, Kalex, + 4,927

6. Yeray Ruiz, Kalex, + 20,246

7. Piotr Bieaiekirski, Kalex, +20,573

8. Alex Toledo, Kalex, +20,676



Ferner:

25. Freddie Heinrich, Yamaha, + 1:46,821 min

Stand nach 8 von 11 Rennen:

1. Tulovic 180 Punkte. 2. Escrig 140. 3. Agius 126. 4. Toledo 96. 5. Cardelus 69. 6. Ruiz 64. 7. Rato 62. 8. Garcia 59. 9. Biesiekirski 43. 10. Montero 42. Ferner: 23. Czyba 10. 26. Orgis 4.

JuniorGP, Ergebnis Rennen Moto3 (17. Juli):

1. Jose Rueda, Honda, 16 Runden

2. Azman Syarifuddin, Honda, + 6,551 sec

3. Adrian Cruces, KTM, + 6,665

4. David Salvador, Husqvarna, + 6,726

5. Filippo Farioli, GASGAS, + 7,770

6. David Almansa, KTM, + 13,361

7. Tatchakorn Buasri, Honda, + 13,428

8. Luca Lunetta, Husqvarna, + 13,434



Ferner:

13. Noah Dettwiler, KTM, + 14,237

16. Jakob Rosenthaler, KTM, + 32,551

Stand nach 8 von 12 Rennen:

1. Rueda 178 Punkte. 2. Syarifuddin 97. 3. Salvador 95. 4. Piqueras 81. 5. Farioli 80. 6. Alonso 73. 7. Buasri 65. 8. Cruces 62. 9. Almansa 60. Vierer 48. Ferner: 21. Dettwiler 13. 28. Rosenthaler 1.