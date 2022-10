Valencia: Pole-Serie von Lukas Tulovic gerissen

Mit dem achten und letzten Event des Jahres geht an diesem Wochenende in Valencia die Moto2-EM 2022 zu Ende. Die Pole-Position sicherte sich Senna Agius. Bei Lukas Tulovic überwiegt auch von Startplatz 3 die Zuversicht.

Lukas Tulovic kürte sich bereits vor drei Wochen im ersten Rennen von Aragón frühzeitig zum Europameister 2022. An diesem Wochenende möchte er mit dem Intact GP Junior Team die erfolgreiche Saison entsprechend abrunden, ehe der 22-jährige Eberbacher 2023 mit dem Memminger GP-Team – unter der neuen Bezeichnung Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team – in die Moto2-WM zurückkehren wird.

In der ersten Qualifying-Session von Valencia setzte Senna Agius (Promoracing) in 1:35,111 min die Richtzeit. Hinter dem Australier folgten Alex Escrig (+ 0,083 sec) und Lukas Tulovic (+ 0,123 sec) auf den Plätzen 2 und 3.

Das zweite Qualifying der Moto2-Piloten auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo musste zwischenzeitlich wegen einer Ölspur in Kurve 1 unterbrochen werden, danach sicherte sich Tulovic im letzten Versuch zwar die Bestzeit in der Session. Mit einer 1:35,215 min blieb der Intact-Fahrer in der kombinierten Zeitenliste allerdings über den jeweiligen Bestzeiten von Agius und Escrig aus der ersten Quali-Session.

Somit steht «Tulo» beim Finale erstmals in dieser Saison nicht auf der Pole-Position, sondern auf Startplatz 3. Seine beeindruckende Qualifying-Serie ist damit gerissen. «Ja, leider war es ganz, ganz knapp», schilderte der Europameister direkt im Anschluss im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die bessere Zeit war definitiv am Vormittag, als die Strecke noch ein bisschen kühler war und noch ein bisschen mehr Grip bot.»

«Es ist aber kein normales Wochenende», fuhr Lukas fort. «Wir probieren einige Sachen aus und haben das Motorrad für das zweite Qualifying nochmal ein bisschen verbessern können. Ich habe mich deutlich wohler gefühlt und wir hatten dann eine sehr, sehr gut Strategie. Deswegen ‚Chapeau‘ ans Team, sie haben alles richtig gemacht. Ich bin raus und drei Runden nahezu identisch gefahren. Mit den idealen Sektoren zusammengezählt wäre es die Pole-Position, aber so hat es leider ganz, ganz knapp nicht gereicht. Aber gut, es ist dennoch die erste Startreihe, das Gefühl ist super und die Pace ist mit die beste von allen – von dem her bin ich sehr, sehr zuversichtlich und freue mich auf mein letztes Rennen mit diesem Team in dieser Meisterschaft hier morgen in Valencia.»

Qualifying-Ergebnis Moto2-EM, Valencia (29.10.):

1. Senna Agius, Kalex, 1:35,111 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 0,083 sec

3. Lukas Tulovic, Kalex, + 0,104

4. Hector Garzó, Kalex, + 0,472

5. Yeray Ruiz, Kalex, + 0,512

6. Xavier Cardelús, Kalex, + 0,571

7. Borja Gómez, Kalex, + 0,855

8. Roberto Garcia, Kalex, + 0,894

9. Miquel Pons, Brevo, + 0,910

10. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 1,163



Ferner:

23. Nicolas Czyba, Yamaha*, + 3,511

31. Freddie Heinrich, Yamaha*, + 4,522



*= Stock

Die Startzeiten für den Sonntag, 30. Oktober:

11.00 Uhr: Rennen 1 JuniorGP (18 Runden)

12.00 Uhr: Rennen 1 ETC (17 Runden)

13.00 Uhr: Rennen Moto2 (19 Runden)

14.00 Uhr: Rennen 2 JuniorGP (18 Runden)

Zur Erinnerung: Alle Rennen sind wie gewohnt live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der JuniorGP-Serie zu sehen.