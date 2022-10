Tulovic und Binder: Vorfreude auf Husqvarna Intact GP

Das sagen Europameister Lukas Tulovic und der aktuelle MotoGP-Pilot Darryn Binder zur neuen Herausforderung, die sie 2023 mit dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team in der Moto2-WM erwartet.

Das Intact GP Team schlägt ein neues Kapitel auf und vereint seine Kräfte mit Husqvarna Motorcycles, um 2023 unter dem neuen Namen «Liqui Moly Husqvarna Intact GP» in der Moto2- und der Moto3-WM an den Start zu gehen. Das wurde am Dienstag offiziell bestätigt.

Mit dem bevorstehenden Abgang von Marcel Schrötter in die Supersport-WM für deutsche GP-Fans besonders erfreulich: Lukas Tulovic kehrt als Europameister mit Intact in die WM zurück. Zur Seite gestellt bekommt der 22-jährige Eberbacher den 24-jährigen Darryn Binder, der in dieser Saison auf der WithU-Yamaha MotoGP-Luft schnuppert.

«Lukas ist bereits zwei Jahre in der Moto2-Europameisterschaft für unser Junior Team gestartet und wir freuen uns riesig, dass er so souverän vorzeitig den Titel für sich entscheiden konnte», betonte Teammanager Jürgen Lingg. «Darum ist auch die logische Konsequenz, dass wir zusammen den nächsten Schritt in die Weltmeisterschaft gehen. Auch wenn es natürliche eine große Herausforderung werden wird, dem sind wir uns bewusst. Lukas ist sehr gereift, sodass er auch diesen Schritt mit uns zusammen schaffen kann.»

«Darryn hatten wir schon längere Zeit im Auge, daher freut es uns ganz besonders, dass er nächstes Jahr in unser Team kommt», ergänzte Lingg. «Er hat in der MotoGP zusätzliche Erfahrung gesammelt. Das wird ihm in der Moto2 als Rookie mit Sicherheit helfen. Wir werden am Anfang etwas Geduld brauchen, aber ich denke, dass er schon sehr bald in der Klasse den Anschluss finden wird. Er hat die richtige Einstellung dafür und ist bekannt als Kämpfer, was in der Moto2 ganz wichtig ist, da es dort oft viele enge Zweikämpfe gibt. Wir freuen uns sehr auf das Projekt.»

Lukas Tulovic freut sich natürlich ebenso auf die neue Herausforderung: «2023 mit dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team in die Moto2-Weltmeisterschaft einzusteigen, ist ein Traum, der wahr wird. Ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, trainiert und wirklich vieles geopfert, um an diesen Punkt zu kommen. Ich möchte an erster Stelle Jürgen Lingg, Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn und dem ganzen Team sowie allen Partnern des Teams danken, die mir diese Chance ermöglichen. Ein riesen Dankeschön auch an mein Management Todorovic, One Sport und meinen Trainer Gregor Haslberger, die mich die letzten zwei Jahre perfekt aufgebaut haben, auch mental. Mein Trainer hat mich so fit gemacht, wie ich es noch nie zuvor war. Ich möchte auch allen Partnern, die mich in der Vergangenheit und aktuell unterstützen und das ganze finanziell ermöglicht haben in der Europameisterschaft, ebenfalls ein großes Dankeschön aussprechen.»

«Ich konnte mein Ziel, den Titel in der Moto2-Europameisterschaft zu holen, wahr machen und kann nun als Europameister diese neue Challenge angehen, auf die ich mich so sehr freue und für die ich mich bereit fühle. Ich freue mich riesig auf die nächste Saison und bin mir sehr sicher, dass ich mit diesem Team, mit den starken Leuten und der Professionalität wirklich noch große Schritte machen kann und in der Weltmeisterschaft mein neues Zuhause finde. Großes Dankeschön an das ganze Team und meinen Trainer. Ich kann die kommende Saison kaum erwarten», schob «Tulo» nach.

Zur Erinnerung: Seine bisherige Moto2-WM-Bestleistung auf der KTM des Kiefer-Teams im Jahr 2019 ist ein 13. Platz in Assen.

Sein künftiger Teamkollege Darryn Binder dagegen sprang aus der Moto3-WM direkt in die Königsklasse und wird 2023 wieder einen Schritt zurück auf die Moto2-Kalex machen.

«Ich bin wirklich glücklich, nächstes Jahr Teil des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams zu werden», betonte der Südafrikaner. «Das Team hat so viel Erfahrung und ist unglaublich professionell. Ich freue mich darauf, die Moto2-Maschine auszuprobieren, und ich glaube, dass wir zusammen gute Ergebnisse erzielen können. Ich hoffe, dass alles, was ich dieses Jahr in der MotoGP gelernt habe, mir helfen kann, mich so schnell wie möglich an die Moto2 anzupassen. Und dann können wir hoffentlich um einige gute Positionen kämpfen. Ich bin dem ganzen Team sehr dankbar, dass ich diese großartige Chance bekomme, und ich kann es kaum erwarten, mit allen zusammenzuarbeiten.»

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Lorenza Dalla Porta (Kalex)



Team Gresini Moto2

Filip Salac, Jeremy Alcoba (Kalex)



MV Agusta Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (MV Agusta)



RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Team:

Celestino Vietti, Niccolò Antonelli (Kalex)



Aspar GASGAS Team:

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



American Racing

Sean Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Yamaha Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)

