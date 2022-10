Offiziell: Husqvarna 2023 mit Intact auch in Moto2-WM

Husqvarna weitet das GP-Engagement in Zusammenarbeit mit Peter Öttl und dem Memminger Intact GP Team in der Saison 2023 aus: Zu den total vier Fahrern von «Liqui Moly Husqvarna Intact GP» zählt Lukas Tulovic.

«Endlich ist es uns gelungen, Weiß-Blau nach der Moto3 auch in die Moto2 zu bringen. Ich könnte nicht glücklicher sein, Husqvarna Motorcycles mit unseren neuen Partnern in die nächste Ära zu führen», verkündete Jens Hainbach in seiner Rolle als Head of Sports Management Road Racing. «2022 gelang ein Durchbruch in der Moto3 und es ist fantastisch, dass wir mit Peter Öttls Expertise auf einem soliden Fundament weitermachen werden. Jürgen Lingg kennt die Moto2 besser als die meisten anderen und insgesamt glauben wir, dass unsere Mischung aus Fahrern für die Marke viel Potenzial und Jugend vereint. Es ist ein starkes Paket und ich möchte allen Beteiligten danken.»

In der kleinsten WM-Klasse, in der die Husqvarna FR 250 GP (baugleich mit der KTM) bereits seit 2020 zu sehen sind, wird das Team wie bisher von Peter Öttl gemangt. Das Joint Venture mit dem sechsfachen Weltmeister Max Biaggi wird nach dieser Saison bekanntlich zu Ende gehen. Öttl behielt aber seine zwei Startplätze und sicherte sich auch die Dienste des WM-Vierten Ayumu Sasaki (22) für 2023.

Der zweifache Moto3-Saisonsieger bekommt im nächsten Jahr mit Collin Veijer einen Rookie zur Seite gestellt. Der 17-jährige Niederländer hat in Valencia übrigens noch die Chance, sich zum Red Bull Rookies Cup-Gesamtsieger 2022 zu küren.

In der Moto2-Klasse dagegen wird Husqvarna – wie von SPEEDWEEK.com im September berichtet – in Zusammenarbeit mit Jürgen Lingg Europameister Lukas Tulovic (22) und den diesjährigen MotoGP-Piloten Darryn Binder (24) ins Rennen schicken.

Peter Öttl erklärte: «Seit drei Jahren können wir den Namen Husqvarna Motorcycles in der Moto3 hochhalten. Die Geschichte jetzt zusammen mit Jürgen und einem größeren Programm in der Moto2 fortzusetzen, stimmt mich sehr zufrieden. Ayumu bleibt bei uns und nach einigen hervorragenden Ergebnissen im Jahr 2022 hoffen wir, dass wir 2023 noch mehr erreichen können. Collin dagegen ist ein Fahrer mit viel Potenzial und wir vertrauen darauf, dass er weiter lernen und seine Karriere voranbringen wird. Ich möchte mich bei Husqvarna Motorcycles für das Vertrauen bedanken. Wir werden hart arbeiten, um den Namen Husqvarna an der Spitze der Moto3 zu halten.»

Jürgen Lingg, Teammanager des künftigen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Moto2 Teams, betonte seinerseits: «Wir sind Husqvarna Motorcycles sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Dieser Zusammenschluss ist ein neuer und spannender Schritt für unser Team, der eine neue Ära einläutet. Wir haben eine neue Marke, neue Fahrer und eine neue Richtung. 2023 werden die Motorräder eine neue Farbe bekommen und wir alle sind motiviert und überzeugt, dass diese Veränderung uns voranbringen wird.»

Lukas Tulovic und Darryn Binder werden wie im Falle der Moto2-Teams von Red Bull KTM Ajo und GASGAS Aspar Kalex-Maschinen im entsprechenden Branding steuern.