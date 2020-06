Überarbeiteter CEV-Repsol-Kalender 2020: Neues Format

Der Kalender für die Moto3-Junioren-WM, die Moto2-EM und den European Talent Cup wurde um drei Stationen ergänzt: In Jerez, Aragón und Valencia wird die Renn-Action jeweils verdoppelt.

Die beiden Auftaktveranstaltungen der spanischen Motorrad-Meisterschaft CEV Repsol, in deren Rahmen die Moto3-Junioren-WM, die Moto2-EM sowie der European Talent Cup ausgetragen werden, waren bereits auf den 7. Juli (Estoril) und 13. Juli (Portimão) festgelegt worden.

Nun wurde der Kalender um drei Stationen mit jeweils zwei aufeinanderfolgenden Renntagen ergänzt: Jerez am 29. und 30. August, Aragón am 3. und 4. Oktober sowie Valencia am 31. Oktober und 1. November.

Der Zeitplan wird bei den drei genannten Doppelveranstaltungen wie folgt gestaltet werden:

Mittwoch und Donnerstag: Offizielle Test-Session

Freitag: Qualifying-Sessions

Samstag: Rennen

Sonntag: Rennen

Der Motorrad-Weltverband FIM merkte zudem an, dass die Daten und Strecken sowie die Fahrerlager-Kapazität und eine eventuelle Öffnung für das Publikum von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den entsprechenden Richtlinien der Behörden abhängig gemacht werden.

Der überarbeitete CEV-Repsol-Kalender 2020

7. Juli, Estoril: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup (2 Rennen)

13. Juli, Portimão: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup

29. August, Jerez: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup (2 Rennen)

30. August, Jerez: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM, European Talent Cup

3. Oktober, Aragón: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup (2 Rennen)

4. Oktober, Aragón: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup

31. Oktober, Valencia: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup

1. November, Valencia: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM, European Talent Cup