Coronavirus-Pandemie: 2020 keine Rennen in Hořice

Die Hoffnungen, dass nach der Absage der IRRC-Rennen in Hengelo, Imatra und Chimay wenigstens in Hořice gefahren werden kann, haben sich zerschlagen. Die Veranstaltung musste jetzt ebenfalls gestrichen werden.

Durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie konnte die Veranstaltung «Die 300 Kurven Gustav Havel» nicht wie geplant Mitte Mai durchgeführt werden. Der Automoto Klub Hořice wollte sich nicht zur Absage durchringen. Weil man auf eine Besserung der Lage hoffte, wurde eine alternative Lösung ins Auge gefasst. «Die 300 Kurven zusammen mit der IRRC im August, das wäre doch was», hoffte der Deutsche David Datzer.

Obwohl sich die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 in ganz Europa rückläufig ist und deshalb die Grenzschließungen mit Mitte Juni wieder aufgehoben werden, entschloss sich der Automoto Klub Hořice zur Absage. «Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation sind wir gezwungen, das geplante Rennen <300 Kurven Gustav Havel> und Internationale Road Racing Championship, das am 15. und 16. August stattfinden sollte, abzusagen.»

«Die Bedingungen, unter denen es möglich wäre, das Rennen mit der Anwesenheit von Zuschauern zu organisieren, sind auf der Naturrennstrecke von Hořice nicht realisierbar, insbesondere im Bereich der Zuschauersektoren und des Fahrerlagers. Der mögliche finanzielle Verlust für den Automoto Klub Hořice wäre aller Voraussicht so groß, dass die Durchführung der Motorradrennen in den kommenden Jahren gefährdet erscheint.»

«Wir hoffen, dass die 58. Ausgabe des Rennens <300 Runden Gustav Havel> und die 29. Auflage der Tschechischen Tourist Trophy in Verbindung mit der International Road Racing Championship im nächsten Jahr realisiert werden kann und dass wir uns alle 2021 in Hořice treffen können», so der Vorstand des AMK Hořice in einem Statement.