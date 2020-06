Vorbildlich? MotoAmerica mit Fans an der Rennstrecke

Bereits am letzten Mai-Wochenende startete die MotoAmerica in die Saison 2020. Die US-Superbike-Serie war damit eine der ersten Motorsport-Serien, die nach der Corona-Pause zurückkehrte, allerdings ohne Zuschauer.

Vom 26. bis 28. Juni wird in Elkhart Lake auf dem Road America das zweite Event der MotoAmerica 2020 durchgeführt. Cameron Beaubier gewann beim Saisonstart der US-Superbikes, ebenfalls auf der 6,515 Kilometer langen Strecke in Wisconsin, beide Rennen und führt die Gesamtwertung souverän an. Erstmals seitdem das Coronavirus auftauchte, sollen bei einer großen Veranstaltung im Motorsport auch Zuschauer an der Strecke zugelassen sein, der Ticketverkauf dazu läuft.

Neben der Superbike-Klasse versprechen auch die Kategorien im Rahmen spannende Rennen. Supersport, Superstock 1000, Junior-Cup und der Twins-Cup werden erstmals durch ein Rennen des MotoAmerica Mini-Cups ergänzt. Auf die Fans vor Ort wartet außerdem das Road America Vintage MotoFest. In Deutschland wird Euorpsort erstmals die Superbike-Rennen der MotoAmerica übertragen, ob im Free-TV, auf Eurosport 2 oder im Eurosport-Player ist noch unklar.

«Wir sind extrem glücklich, wie der Saisonstart der diesjährigen MotoAmerica auf der Piste von Road America abgelaufen ist», betonte MotoAmerica-Präsident Wayne Rainey. «Die Einschaltquoten bei den verschiedenen TV-Sendern und über den Livestream waren sehr stark. Dank der Bemühungen unserer internen Mitarbeiter, der Mitarbeiter von Road America, unserer Freiwilligen, der Fahrer und der Teams verlief die Veranstaltung reibungslos.»

«Als Nächstes werden wir an die Rennstrecke zurückkehren und vor den Zuschauern an der Piste Rennen fahren, was das zweite Rennwochenende in Wisconsin noch besser machen wird. Die Corona-Pandemie hat uns alle beeinträchtigt, deshalb sind wir froh, unseren Fans die Möglichkeit geben zu können, ein paar Rennen auf solch einem erstklassigen Kurs wie dem Road America zu erleben. Natürlich werden wir dabei all die Covid-Vorgaben beachten», erklärte der dreifache 500-ccm-Weltmeister.

Stand MotoAmerica nach Road America 1