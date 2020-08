Talente präsentieren sich in Jerez

Die CEV-Piloten setzen ihre Saison im spanischen Jerez de la Frontera fort. Auf dem Programm stehen acht Rennen in drei unterschiedlichen Klassen - Spannung ist garantiert.

Die CEV-Meisterschaft geht am Wochenende in ihre nächste Runde. Die acht Rennen umfassende FIM CEV Repsol-Serie wird in Jerez de la Frontera fortgesetzt.

Auf dem Circuito Ángel Nieto finden sowohl in der FIM Moto3-Juniorenweltmeisterschaft als auch im European Talent Cup jeweils drei Rennen statt. Außerdem stehen zwei Moto2-Läufe auf dem Programm.

Auf der Spitzenposition in der Moto3-Serie liegen Xavier Artrigas und Pedro Acosta. In der Moto2-Europameisterschaft führt Yari Montella und David Alonso dominierte in Portimao zum Saisonauftakt und liegt im European-Talent-Cup ganz vorne.

Zeitplan

Samstag, 29. August



11 Uhr: ETC-Rennen 1

12 Uhr: Moto2

13 Uhr: Moto3

14 Uhr: ETC Rennen 2



Sonntag, 30. August



11 Uhr: Moto3 1

12 Uhr: ETC

13 Uhr: Moto2

14 Uhr: Moto3 2