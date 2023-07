Noah Dettwiler (KTM): «Nicht mein Wochenende»

Noah Dettwiler in Portugal

Auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» erlebte KTM-Nachwuchsfahrer Noah Dettwiler eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während er im ersten JuniorGP-Lauf 14. wurde, blieb er im zweiten Rennen punktelos.

Noah Dettwiler durchlebt in der JuniorGP-Nachwuchsserie bislang eine schwierige Saison 2023. Nach sieben von zwölf Rennen liegt der Schweizer aus dem spanischen Team Cuna de Campeones mit 16 Punkten auf Rang 18. Dabei verlief das vierte Saison-Meeting in Portimão nicht zugunsten des KTM-Piloten.

Im Qualifying sicherte sich der 18-Jährige Startplatz 15, was ihn jedoch nicht zufrieden stellte. «Es war für mich ein hartes Wochenende, da ich von Beginn an Mühe hatte. Am Donnerstag lief es noch recht gut, aber ab Freitag hat mir etwas gefehlt. Während sich die anderen Fahrer weiter verbessert haben, bin ich stehengeblieben. Das hat sich dann auch auf das Qualifying ausgewirkt, weshalb ich einen schlechten Startplatz erzielt habe», stellte er frustriert fest.

Während sich Dettwiler im ersten Lauf als 14. noch zwei Meisterschaftspunkte schnappte, ging er im zweiten Rennen als 18. mit 17,517 sec Rückstand auf Rennsieger Joel Esteban (GASGAS) leer aus.

«In den Rennen habe ich alles gegeben, aber es war einfach nicht mein Wochenende», hakte der Schweizer das Vergangene ab und betonte: «Ich freue mich, in Barcelona wieder eine neue Chance zu erhalten. Denn das ist eine meiner Lieblingsstrecken.»

Ergebnisse JuniorGP, Portimão, Moto3, Rennen 1 (2. Juli):

1. Xabier Zurutuza, KTM, 15 Rdn in 27:23,489 min. 2. Tatchakorn Buasri, Honda, + 0,055 sec. 3. Luca Lunetta, KTM, + 0,131. 4. David Almansa, KTM, + 0,159. 5. Alvaro Carpe, Husqvarna, + 0,242. 6. Joel Esteban, GASGAS, + 0,516. – ferner: 12. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, + 1,633. 14. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 8,883. 18. Leo Rammersdorfer (A), Husqvarna, + 25,729.



Ergebnis Moto3, Rennen 2:

1. Joel Esteban, GASGAS, 15 Rdn in 27:22,433. 2. Angel Piqueras, Honda, + 0,013. 3. David Almansa, KTM, + 0,101. 4. Alvaro Carpe, Husqvarna, + 8,919. 5. Eddie O’Shea, Honda, + 8,361. 6. Tatchakorn Buasri, Honda, + 8,598. – ferner: 8. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, + 8,720. 17. Leo Rammersdorfer (A), Husqvarna, + 17,255. 18. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 17,517.



WM-Stand (nach 7 von 12 Rennen):

1. Piqueras 140. 2. Carpe 86. 3. Lunetta 76. 4. Roulstone 73. 5. Esteban 72. 6. Zurutuza 60. 7. Almansa 54. 8. Carraro 50. 9. Buasri 45. 10. Buchanan 45. – ferner: 13. Rosenthaler 39. 18. Dettwiler 16. 23. Rammersdorfer 4.



Ergebnis Moto2-EM, Rennen 1 (2. Juli):

1. Senna Agius, Kalex, 16 Rdn in 27:42,877. 2. Alberto Surra, Boscoscuro, + 11,788. 3. Xavier Cardelus, Kalex, + 11,842. 4. Marco Tapia, + 12,651. 5. Roberto Garcia, Kalex, +13,591. 6. Mattia Rato, Kalex, + 27,764. 7. Niccolò Antonelli, Kalex, + 28,801. 8. Alex Toledo, Boscoscuro, + 29,588. 9. Yeray Ruiz, Kalex, + 30,670. 10. Mattia Volpi, Kalex, + 31,140.

Ergebnis Moto2-EM, Rennen 2:

1. Senna Agius, Kalex, 16 Rdn in 27:46,015. 2. Xavier Cardelus, Kalex, + 5,500 sec. 3. Roberto Garcia, Kalex, + 6,929. 4. Marco Tapia, + 15,550. 5. Alberto Surra, Boscoscuro, + 11,580. 6. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 11,904. 7. Sam Wilford, Kalex, + 17,960. 8. Mattia Rato, Kalex, + 21,252. 9. Alex Toledo, Boscoscuro, + 21,257. 10. Yeray Ruiz, Kalex, + 37,454.



EM-Stand (nach 6 von 11 Rennen):

1. Agius 141. 2. Cardelus 80. 3. Rato 75. 5. Surra 62. 6. Tatay 61. 7. Garcia 50. 8. Toledo 47. 9. Tapia 43. 10. Antonelli 41.



Ergebnis ETC, Rennen (2. Juli):

1. Dodó Boggio, 14 Rdn in 26:01,500 min. 2. Casey O’Gorman, + 0,048 sec. 3. Guido Pini, + 0,071. 4. Rico Salmela, + 0,082. 4. Ruché Moodley, + 0,430. – ferner: 24. Valentino Herrlich (D), + 40,844.



ETC-Stand (nach 6 von 11 Rennen):

1. Máximo Quiles, 124 Punkte. 2. Brian Uriarte 123. 3. Dodó Boggio 95.