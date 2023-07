Catalunya: Angel Piqueras braucht noch 7 Punkte

Die zwei Moto3-Rennen beim JuniorGP-Event in Montmeló brachten noch keine Titelentscheidung. Und in der Moto2-EM schrumpfte der Vorsprung von Senna Agius gewaltig.

Der Indonesier Fadillah Arbi Aditama (Honda) überquerte im zweiten Sonntag-Rennen in Barcelona zwar hinter David Almansa den Zielstrich. Der KTM-Pilot wurde im diesem turbulenten Finale allerdings auf Platz 2 strafversetzt. Auch der Italiener Lunetta musste seinen dritten Platz wegen eines Vergehens schließlich mit Joel Esteban tauschen.

Angel Piqueras hätte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den Sack zumachen und drei Rennen vor Schluss den Junioren-WM-Titel gewinnen können. Er kam aber im zweiten Kräftemessen des Tages über Rang 6 nicht hinaus und braucht jetzt bei den letzten drei Wettkämpfen noch 7 Punkte zum Titelgewinn.

Ergebnis Moto3-Junioren-WM, Rennen 2 (16. Juli):

1. Fadillah Arbi Aditama, Honda, 15 Rdn in 27:52,626 min. 2. David Almansa, KTM, + 27:52;621. 3. Joel Esteban, GASGAS, + 0,332. 4. Luca Lunetta, KTM, + 0,083. 5. Adrian Cruces, KTM,0,382. 6. Angel Piqueras, Honda, + 0,387. 7. Marcos Ruda, KTM, + 0,627. 8. Facundo Llambias, Honda, + 0,467. 9. Elia Bartolini, Honda, + 0,714. 10. Kotaro Uchiumi, KTM, + 0,913. - Ferner: 12. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 23,750. 13. Jakob Rosenthaler, Husqvarna, + 23,772.

Junioren-Moto3-WM-Stand (nach 9 von 12 Rennen):

1. Piqueras 166. 2. Esteban 98. 3. Carpe 95. 4. Roulstone 93. 5. Lunetta 92. 6. Zurutuza 85. 6. Esteban 82. 7. Almansa 74. 8. Carraro 63. 9. Cruces 62. 10. Buasri 51. – Ferner: 14. Rosenthaler 42. 19. Dettwiler 20. 24. Rammersdorfer 4.

In den beiden Moto2-EM-Läufen in Barcelona fehlte heute der australische Spitzenreiter Senna Agius, weil er sich am Freitag im freien Training Knochenbrüche an der linken Hand zugezogen hat.

Xavier Cardelús fuhr deshalb von der Pole-Position los und gewann das erste Rennen des Tages. Er verringerte dadurch den Rückstand auf den Husky-Piloten von 61 auf 36 Punkte. Das zweite Rennen begann um 15 Uhr und wurde eine Beute des Spaniers Unai Orradre aus dem STV LaGlisse Team auf einer Kalex.

Cardelús kam diesem hinter Orradre und Surra nur als Dritter ins Ziel, aber er hat den Rückstand auf Leader Agius aus dem deutschen Liqui-Moly Husky-Team auf 20 Punkte verringert.

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 2 (16. Juli):

1. Unai Orradre, Kalex, 16 Rdn in 28:14,109. 2. Alberto Surra, Kalex, + 0,090 sec. 3. Xavier Cardelús, Kalex, + 0,350. 4. Mattia Rato, Kalex, + 6,381. 5. Alex Toledo, Bocoscuro, + 8,500. 6. Harrison Voight, Kalex, 9,869. 7. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 10,756. 8. Gerard Riu, Kalex. 9. Marco Tapia, Kalex. 10. Mattia Volpi, Kalex.

Moto2-EM-Stand (nach 8 von 11 Rennen):

1. Senna Agius 141. 2. Cardelús 121 3. Surra 98. 4. Rato 98. 5. Ruiz 76. 6. Toledo 64. 7. Garcia 63. 8. Tatay 61. 9. Orradre 59. 10. Tapia 50. 11. Wilford 45. 12. Antonelli 41.