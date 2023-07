Noah Dettwiler (KTM): Aufholjagd wird belohnt

Noah Dettwiler in Barcelona

Ein früher Sturz im JuniorGP-Qualifying erschwerte dem Schweizer Noah Dettwiler den Rennsonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Dennoch arbeitete sich der KTM-Pilot im zweiten Rennen bis in die Punkteränge vor.

Für die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause trafen sich die Nachwuchstalente des FIM JuniorGP auf dem spanischen Circuit de Barcelona-Catalunya. Am Samstag unterlief dem Schweizer Noah Dettwiler ein früher Fehler, der den restlichen Verlauf seines Wochenendes maßgeblich beeinflusste: «Im Qualifying hatte ich bereits in der ersten Runde einen Sturz. Dadurch hatte ich keine Rundenzeit gesetzt und musste vom letzten Startplatz loslegen», ärgerte sich der Basler.

Am Sonntag standen für die Moto3-Junioren dann zwei Wertungsläufe auf dem Programm. «Da wir kein Warm-up mehr fahren, hatte ich im ersten Rennen etwas Mühe, ein gutes Gefühl aufzubauen», gestand Dettwiler, der den Zielstrich 25,637 sec hinter dem Sieger als 21. überquerte.

«Für das zweite Rennen haben wir einige Einstellungen am Motorrad verändert, wodurch ich besser zurechtgekommen bin», freute sich der 18-Jährige über Platz 12. «Mit dem zwölften Platz habe ich immerhin ein paar Punkte mitgenommen, das ist das Positive.» Nach neun von zwölf Rennen liegt Dettwiler mit 20 Punkten an 19. Stelle der Gesamtwertung. Sein bislang bestes Ergebnis war ein zehnter Platz in Valencia.

Nun steht den Nachwuchstalenten eine lange Sommerpause bevor. Denn erst am 8. Oktober geht die Rennaction mit dem vorletzten Saisonlauf in Aragón weiter.

Ergebnis Moto3-Junioren-WM, Rennen 2 (16. Juli):

1. Fadillah Arbi Aditama, Honda, 15 Rdn in 27:52,626 min. 2. David Almansa, KTM, + 27:52;621. 3. Joel Esteban, GASGAS, + 0,332. 4. Luca Lunetta, KTM, + 0,083. 5. Adrian Cruces, KTM,0,382. 6. Angel Piqueras, Honda, + 0,387. 7. Marcos Ruda, KTM, + 0,627. 8. Facundo Llambias, Honda, + 0,467. 9. Elia Bartolini, Honda, + 0,714. 10. Kotaro Uchiumi, KTM, + 0,913. - Ferner: 12. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 23,750. 13. Jakob Rosenthaler, Husqvarna, + 23,772.





Junioren-Moto3-WM-Stand (nach 9 von 12 Rennen):

1. Piqueras 166. 2. Esteban 98. 3. Carpe 95. 4. Roulstone 93. 5. Lunetta 92. 6. Zurutuza 85. 6. Esteban 82. 7. Almansa 74. 8. Carraro 63. 9. Cruces 62. 10. Buasri 51. – Ferner: 14. Rosenthaler 42. 19. Dettwiler 20. 24. Rammersdorfer 4.



Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 2 (16. Juli):

1. Unai Orradre, Kalex, 16 Rdn in 28:14,109. 2. Alberto Surra, Kalex, + 0,090 sec. 3. Xavier Cardelús, Kalex, + 0,350. 4. Mattia Rato, Kalex, + 6,381. 5. Alex Toledo, Bocoscuro, + 8,500. 6. Harrison Voight, Kalex, 9,869. 7. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 10,756. 8. Gerard Riu, Kalex. 9. Marco Tapia, Kalex. 10. Mattia Volpi, Kalex.



Moto2-EM-Stand (nach 8 von 11 Rennen):

1. Senna Agius 141. 2. Cardelús 121 3. Surra 98. 4. Rato 98. 5. Ruiz 76. 6. Toledo 64. 7. Garcia 63. 8. Tatay 61. 9. Orradre 59. 10. Tapia 50. 11. Wilford 45. 12. Antonelli 41.