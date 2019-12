Speedway der Nationen

Speedway der Nationen: Deutschland mit Heimvorteil

Ist das deutsche Team im ersten Semifinale des Speedway der Nationen am 25. April 2020 in Landshut in der Lage den Heimvorteil zu nützen, dann ist der erneute Finaleinzug greifbar.

«Natürlich sind wir sehr stolz, dass es uns wieder gelungen ist, eine so attraktive Veranstaltung für die Zuschauer an Land zu ziehen», kommentiert der 1. Vorsitzende des AC Landshut, Gerald Simbeck. «Das beweist, dass wir seit Jahren gute Arbeit machen. Zugleich ist es auch eine Anerkennung für unsere vielen fleißigen ehrenamtlichen Funktionäre. Wir freuen uns schon sehr auf diesen riesigen Event und hoffen, dass die in Landshut vertretenen Nationen mit ihrer besten Aufstellung am Start sein werden und die Fans spannende Rennen zu sehen bekommen. Es würde uns freuen, wenn die Veranstaltung gut angenommen und damit zu einem Ausrufezeichen nicht nur für die Region, sondern für Niederbayern, ja ganz Bayern wird.»

Dieses Jahr konnte sich das deutsche Team mit ACL-Kapitän Martin Smolinski, Kai Huckenbeck und Michael Härtel in der Ellermühle unter dem Jubel der deutschen Fans den dritten Rang erkämpfen und sich so für das Finale in Russland qualifizieren.

Am 25. April 2020 will Nationalcoach Herbert Rudolph wieder auf den Heimvorteil bauen, dann geht es für das deutsche Team gegen die Weltelite aus Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, Frankreich und Italien. Ein besonderes Zuckerl für die Landshuter Fans wäre, wenn in der OneSolar Arena auch die durch ihre Bundesligaeinsätze für den AC Landshut bekannten Publikumslieblinge Leon Madsen und Vaclav Milik für Dänemark und Tschechien an den Start gehen würden. Doch noch stehen die Mannschaftsaufstellungen nicht fest.

Die drei erstplatzierten Nationen aus dem ersten Semifinale in Landshut und dem zweiten in Daugavpils qualifizieren sich für das Finale, das im kommenden Jahr in Manchester stattfinden wird und für welches Gastgeber Großbritannien gesetzt ist.

Speedway der Nationen 2020:



25. April: Semifinale 1 – Landshut/D: Deutschland, Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, Frankreich, Italien



2. Mai: Semifinale 2 – Daugavpils/LV: Lettland, Russland, Australien, Schweden, Ukraine, Finnland, USA



8./9. Mai: Finale – Manchester/GB: Großbritannien, die Top-3 pro Halbfinale