SON: Dänisches Gold zum Abschied für Hans Nielsen?

Das Finale des Speedway der Nationen in Vojens wird das letzte von Hans Nielsen als dänischer Teammanager sein. Der 62-Jährige gab bekannt, dass er nach dem Rennen sein Amt niederlegen wird.

Beim Finale des SON2, dem U21-Wettbewerb, erfüllten sich die Hoffnungen auf eine Medaille für die Dänen am Freitagabend nicht. So ruhen die Hoffnungen der Gastgeber und Teammanager Hans Nielsen auf dem großen Finale am Samstag. Die Dänen sind als Ausrichter gesetzt, Nielsen hat mit Anders Thomsen, Mikkel Michelsen und Leon Madsen wenig überraschend die drei dänischen Grand-Prix-Fahrer nominiert. Sämtliche Gegner vertrauen auf die Teams, welche sich in den Halbfinals bewährt haben.

Für Nielsen bietet sich in Vojens letztmalig als Teamchef die Chance, einen WM-Titel einzufahren, nachdem er bereits als Fahrer vier Einzelweltmeisterschaften sowie 18 Mal WM-Gold mit dem dänischen Team gewonnen hat.

«Mein Leben hat sich immer um den Speedway-Sport gedreht und ich kann stolz auf eine wirklich großartige Karriere sein, sowohl als Fahrer mit 22 Weltmeistertiteln als auch über sechs Jahre als Nationaltrainer», erklärte Nielsen. «Aber ich fühle auch, dass es an der Zeit ist, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und die Rolle des Trainers abzugeben, während die Leidenschaft für den Sport noch da ist. Ich fühle mich sehr wohl dabei, jetzt aufzuhören, weil wir in den letzten sechs Jahren hart gearbeitet und Dänemark zu einer führenden Speedway-Nation gemacht haben. Die Zukunftsaussichten für Dänemarks Speedway-Elite sind sehr gut, da drei Grand-Prix-Fahrer derzeit gut abschneiden. Und dann haben wir eine Reihe von Talenten, die sich in den nächsten Jahren auf höchstem Niveau profilieren werden.»

Das Finale wird am Samstagabend den Schlussstrich unter das erste Speedway der Nationen mit vier Rennen in Folge an einem Austragungsort und unter der Regie des neuen Vermarkters Discovery ziehen, ehe im kommenden Jahr wieder der World-Cup ausgetragen wird.

Line-up Finale Speedway der Nationen in Vojens/DK:



Tschechien: 1 Vaclav Milik (c), 2 Jan Kvech, 3 Petr Chlupac. Teammanager: Zdenek Schneiderwind

Dänemark: 1 Leon Madsen (c), 2 Mikkel Michelsen, 3 Anders Thomsen. Teammanager: Hans Nielsen

Finnland: 1 Timo Lahti (c), 2 Timi Salonen, 3 Jesse Mustonen. Teammanager: Peter Jansson

Großbritannien: 1 Tai Woffinden (c), 2 Robert Lambert, 3 Dan Bewley. Teammanager: Oliver Allen und Simon Stead.

Australien: 1 Jason Doyle (c), 2 Max Fricke, 3 Jack Holder. Teammanager: Mark Lemon

Schweden: 1 Fredrik Lindgren (c), 2 Oliver Berntzon, 3 Victor Palovaara. Teammanager: Morgan Andersson

Polen: 1 Bartosz Zmarzlik (c), 2 Patryk Dudek, 3 Maciej Janowski. Teammanager: Rafal Dobrucki.