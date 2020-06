Das ist die Startliste des ADAC GT Masters für 2020

Unglaubliche 33 GT3-Fahrzeuge sind in der Saison 2020 im ADAC GT Masters mit dabei. Diese teilen sich auf die acht Hersteller Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche auf.

Das ADAC GT Masters hat seinen Stellenwert als eine der besten GT3-Serien der Welt wieder einmal untermauert: Das zeigt alleine schon der Blick auf die Entrylist für die Saison 2020, die nun vom ADAC herausgegeben wurde. In dieser finden sich nicht weniger als 33 GT3-Rennwagen. Damit bleibt das Feld in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' auf einem nummerisch hohen Niveau wie in den vorangegangenen Jahren – und dies trotz der Coronakrise.

«Das ADAC GT Masters unterstreicht mit dem beeindruckenden Teilnehmerfeld einmal mehr seine Rolle als eine der stärksten GT-Rennserien Europas. Es spricht für die Serie und ihre Teilnehmer, dass wir trotz der Ereignisse der vergangenen Monate mit einem Feld auf höchstem Niveau in die Saison starten. Wir haben uns zu Beginn der Krise deutlich hinter unsere Teilnehmer gestellt und mit einem klaren Bekenntnis für sieben Veranstaltungen in unruhigen Zeiten für Planungssicherheit gesorgt», erklärt ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk. «Das Feld beeindruckt mit seiner Größe und Markenvielfalt, aber auch durch die Qualität der Teams und Fahrer. In diesem Jahr sitzen mehr als 25 Profis oder Werksfahrer in den Fahrzeugen von acht Herstellern, dazu haben wir eine Vielzahl von hoffnungsvollen Nachwuchstalenten sowie viele sehr talentierte Privatfahrer im Feld.»

Bei den von Tomczyk angesprochenen Marken handelt es sich um Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche. Das größte Kontingent bildet dabei wieder einmal Audi mit satten 14 R8 LMS. Diese teilen sich auf die Teams Rutronik Racing, Aust Motorsport, EFP Car Collection by TECE, Mücke Motorsport, Land-Motorsport, Team WRT (alle jeweils mit zwei Autos), ISR und T3 Motorsport auf.

Vom Mercedes-AMG GT3 sind sechs Exemplare mit von der Partie: HTP-Winward Motorsport und das Team Zakspeed mit jeweils zwei sowie Toksport WRT und Schütz Motorsport mit einem Fahrzeug. Vom Porsche 911 GT3 R sind vier Autos im Feld: zwei vom Team75 Bernhard sowie jeweils einer von Herberth Motorsport und von SSR Performance.

Das GRT Grasser Racing Team setzt auf drei Lamborghini Huracán GT3 Evo. Ebenfalls zu dritt ist die Fraktion des BMW M6 GT3: zweimal Schubert Motorsport und einmal MRS GT-Racing. Dazu kommt noch ein Ferrari 488 GT3 von HB Racing, eine Corvette C7 GT3-R von Callaway Competition und natürlich der Bentley Continental GT3 von T3 Motorsport.

Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 31. Juli bis 2. August auf dem Lausitzring. In Bezug auf dieses Rennwochenende hat der ADAC aber bereits mitgeteilt, dass es aufgrund der von den Behörden verhängten Auflagen ohne die Beteiligung von Zuschauern geplant ist.

Hier die Startliste des ADAC GT Masters 2020 im Überblick

mit dem Audi R8 LMS GT3:

Aust Motorsport

Aust Motorsport

Rutronik-Racing

Rutronik-Racing

EFP Car Collection by TECE

EFP Car Collection by TECE

BWT Mücke Motorsport

BWT Mücke Motorsport

Montaplast by Land-Motorsport

Montaplast by Land-Motorsport

Team WRT

Team WRT

Team ISR

T3 Motorsport



mit dem Bentley Continental GT3:

T3 Motorsport



mit dem BMW M6 GT3:

Schubert Motorsport

Schubert Motorsport

MRS GT-Racing



mit der Corvette C7 GT3-R:

Callaway Competition



mit dem Ferrari 488 GT3 Evo:

HB Racing

mit dem Lamborghini Huracán GT3 Evo:

GRT Grasser-Racing-Team

GRT Grasser-Racing-Team

GRT Grasser-Racing-Team



mit dem Mercedes-AMG GT3:

Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing

Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing

Toksport WRT

Schütz Motorsport

HTP-Winward Motorsport

HTP-Winward Motorsport



mit dem Porsche 911 GT3 R:

KÜS Team75 Bernhard

KÜS Team75 Bernhard

SSR Performance

Precote Herberth Motorsport