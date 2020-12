PS on Air für Nikolaus-Ausgabe beim Meisterteam SSR 06.12.2020 - 07:10 Von Martina Müller

ADAC GT Masters © ADAC Motorsport Meisterauto 2020: Der Porsche 911 GT3 R von SSR Performance

Die Online-Sendung PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk geht in der Winterpause weiter. Auch in der Nikolaus-Ausgabe gibt es wieder spannende Themen. Diese Gesprächsgäste sind mit dabei.