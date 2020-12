Kevin Magnussen geht zu Ganassi Racing in die IMSA

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen wird die Saison 2021 in der amerikanischen IMSA-Serie bestreiten. Dort teilt sich der 28-Jährige einen Cadillac DPi mit dem schnellen Niederländer Renger van der Zande.

Spektakulärer Zugang für die amerikanische IMSA-Serie. Kevin Magnussen wechselt in das Sportwagen-Championat und wird einen Cadillac DPi steuern. Für den Einsatz zeichnet sich das legendäre Team Chip Ganassi Racing verantwortlich, das Mitte November gerade erst seine IMSA-Rückkehr angekündigt hat.

«Überall auf der Welt kennt man im professionellen Rennsport den Namen Chip Ganassi. Und man weiß, was er im Motorsport bedeutet. Chip hat eine der besten Rennorganisationen auf und neben der Strecke aufgebaut. Man kann in die Geschichte zurückblicken und die enormen Erfolge sehen, insbesondere in Bezug auf Sportwagenrennen. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, mit CGR, Renger und Cadillac zusammenzuarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, das Team zu treffen und mit den Vorbereitungen für die Saison 2021 zu beginnen», schaut Magnussen voraus.

Bei angesprochenem Renger handelt es sich um Renger van der Zande, der 2021 der Teamkollege von Magnussen bei Chip Ganassi Racing sein wird. Der Niederländer wechselt von Wayne Taylor Racing zu Chip Ganassi Racing und ist somit bestens mit dem Cadillac DPi vertraut. «Das Team weiß, wie man die großen Rennen gewinnt», lobt van der Zande seinen neuen Rennstall. «Die Ergebnisse in vielen Serien auf der ganzen Welt sprechen für sich. Ich denke, Kevin und ich sind beide aufgeregt und bereit, die Saison 2021 in Daytona zu beginnen.»

Magnussen ist aktuell noch Fahrer in der Formel 1. Für die Saison 2021 erhielt er beim Haas F1 Team jedoch keinen Vertrag mehr. 2013 gewann er die Formula Renault 3.5, bevor er 2014 in die Königsklasse wechselte. Vor seiner Zeit bei Haas (ab 2017) war er auch noch bei McLaren und Renault in der Königsklasse unterwegs. Er ist der Sohn von Sportwagen-Pilot Jan Magnussen, der zuletzt viele Jahre Werksfahrer bei Corvette war und 2021 in der LMP2-Klasse der FIA WEC antritt.