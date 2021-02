Tim Zimmermann blickt auf Saison 2021 im GT Masters

Der Lamborghini-Junior freut sich auf seine zweite Saison im ADAC GT Masters. Dort tritt er erneut für das GRT Grasser Racing Team an. Zimmermann teilt sich einen Lamborghini Huracán GT3 mit Steijn Schothorst.

Tim Zimmermann startet auch 2021 wieder im ADAC GT Masters. Wie 2020 wird sich der Langenargener einen Lamborghini Huracán GT3 Evo vom GRT Grasser Racing Team mit dem Niederländer Steijn Schothorst teilen. In der vergangenen Saison beeindruckten die beiden Serienneulinge mit drei Pole-Positions und dem dritten Platz in Hockenheim.

Zimmermann gewann zudem die hart umkämpfte Pirelli-Junior-Wertung für Nachwuchsfahrer. «Mit dem Junior-Titel war das Jahr unfassbar erfolgreich. Daran möchte ich mit dieser tollen Mannschaft anknüpfen», so der 24-Jährige. Lob erhält der Nachwuchsfahrer von seinem Teamchef Gottfried Grasser: «Tim hat bewiesen, dass er mit den erfahrenen Jungs im Feld mithalten kann. Es war nur logisch, dass wir unsere Zusammenarbeit auch 2021 fortsetzen.»

Was die Saisonziele angeht, hält sich Zimmermann zurück: «Ich denke von Rennen zu Rennen. Ich möchte den besten Job machen und dabei immer das bestmögliche Ergebnis einfahren.» Anders als 2020 bestreitet der Deutsche neben dem ADAC GT Masters noch weitere Rennen mit dem GRT Grasser Racing Team. «Das Programm wird mir sehr viel abverlangen, aber es ehrt mich sehr, dass Grasser, Lamborghini und meine Sponsoren mir so viele Einsätze ermöglichen. Das zeigt mir ganz deutlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bekomme so viel mehr Fahrpraxis, wovon ich sicher profitieren werde.»

Nach seinem persönlichen Saisonstart bei den 24 Stunden von Daytona Ende Januar kann es Zimmermann kaum abwarten, dass es auch in Europa losgeht. «Ich freue mich auf das Jahr. Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben und wir diese Pandemie gut überstehen», sagt er. «Und dann stehen hoffentlich in diesem Jahr wieder Fans an der Strecke. Das wäre wirklich der Wahnsinn.» Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.