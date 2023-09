Oulton Park : Trois victoires pour le chef d'équipe décédé

Le week-end des British Superbikes à Oulton Park a été riche en émotions et s'est soldé par trois succès de Ducati. Le constructeur italien a également fait un grand pas vers le titre au championnat.

Après le décès inattendu du chef d'équipe légendaire Paul Bird, qui avait déjà couru avec des équipes dans le championnat du monde Superbike et la classe MotoGP, la vie quotidienne a également continué pour Glenn Irwin et Tommy Bridewell de l'équipe du Britannique. Pour l'équipe BeerMonster Ducati, le troisième et dernier week-end du British Superbikes n'a donc pas été facile.

Néanmoins, les deux pilotes talentueux ont réussi à décrocher la pole position (Bridewell) et la deuxième place sur la grille de départ (Irwin) samedi à Oulton Park. Le pilote Yamaha Kyle Ryde s'est classé troisième lors des qualifications, le pilote BMW Leon Haslam quatrième.

La première des trois courses s'est déroulée le samedi soir et Irwin, qui occupait la deuxième place du championnat avant la course, a pu se maintenir en tête jusqu'au dernier tour. Mais son coéquipier Bridewell a lancé quelques manœuvres contre Irwin dans le dernier tour, qu'il a finalement payé d'une erreur. Irwin s'est donc imposé devant Lee Jackson (Kawasaki) et l'ancien vice-champion du monde de Superbike Leon Haslam. Bridewell a terminé quatrième devant Josh Brookes (BMW).

Dans la course 2 du dimanche à Oulton Park, les deux pilotes Ducati Irwin et Bridewell ont à nouveau été les principaux acteurs. Bridewell a mené la plupart de la course, mais lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste après une chute de Storm Stacey, Bridewell a commis une erreur. L'Anglais a tellement ralenti le peloton lors du redémarrage que certains pilotes ont dû faire des écarts et ont failli chuter. Le pilote Ducati a néanmoins franchi la ligne d'arrivée en premier.

Bridewell a toutefois écopé d'une pénalité, ce qui l'a relégué à la sixième place. C'est son coéquipier Glenn Irwin qui en a profité pour marquer tous les points. Lee Jackson et Kyle Ryde ont complété le podium derrière lui. Leon Haslam et Josh Brookes ont franchi la ligne d'arrivée en quatrième et cinquième position.

Du point de vue de l'équipe, le week-end émotionnel s'est terminé par une nouvelle victoire. Cette fois-ci, Bridewell a pu se réjouir d'avoir marqué tous les points lors de la première épreuve du showdown. Irwin a terminé à la deuxième place, une seconde derrière son coéquipier, et c'est à nouveau le pilote Kawasaki Lee Jackson qui a eu le plaisir de monter sur le podium en terminant toutes les courses dans le top 3 sur le circuit de 4,33 km.

Au classement général, Glenn Irwin est en tête du classement BSB avec 0,5 point d'avance sur Bridewell à deux événements de la fin de la saison. À la troisième place, Kyle Ryde a déjà 60 points de retard sur Bridewell. La prochaine course aura lieu à Donington Park du 29 septembre au 1er octobre.

Classement BSB après 27 courses sur 33 :

1. Glenn Irwin, Ducati, 360,5 points

2. Bridewell, Ducati, 360

3. Ryde, Yamaha, 300

4. Haslam, BMW, 283

5. Jackson, Kawasaki, 280,5

6. O'Halloran, Yamaha, 276,4

7. Brookes, BMW, 250

8. Iddon, Ducati, 222

9. Vickers, Yamaha, 207

10e Nesbitt, Honda, 122,5



Tous les résultats sont disponibles ici : BSB 2023