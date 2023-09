Oulton Park: tre vittorie per il boss del team in ritardo

Dopo la sorprendente scomparsa della leggenda del team boss Paul Bird, che aveva già corso con squadre nel Campionato Mondiale Superbike e nella classe MotoGP, la vita quotidiana è continuata anche per Glenn Irwin e Tommy Bridewell del team britannico. Per il team BeerMonster Ducati, il terzultimo weekend del British Superbikes non è stato quindi facile.

Tuttavia, i due talentuosi piloti hanno ottenuto la pole position (Bridewell) e la seconda posizione in griglia (Irwin) a Oulton Park sabato. Il pilota della Yamaha Kyle Ryde si è classificato terzo nelle qualifiche, mentre il pilota della BMW Leon Haslam è arrivato quarto.

La prima delle tre gare si è svolta sabato sera e Irwin, che prima della gara era in seconda posizione in campionato, ha mantenuto il comando fino all'ultimo giro. Ma il suo compagno di squadra Bridewell ha iniziato alcune manovre nell'ultimo giro contro Irwin, che alla fine ha pagato con un errore. Irwin ha così festeggiato la vittoria davanti a Lee Jackson (Kawasaki) e all'ex vice campione del mondo Superbike Leon Haslam. Bridewell ha concluso davanti a Josh Brookes (BMW) al quarto posto.

La gara 2 di domenica a Oulton Park è stata nuovamente dominata dai piloti Ducati Irwin e Bridewell. Bridewell ha condotto per la maggior parte della gara, ma quando la safety car è entrata in pista dopo una caduta di Storm Stacey, Bridewell ha commesso un errore. Alla ripartenza, l'inglese ha rallentato così tanto il gruppo che alcuni piloti hanno dovuto sterzare e hanno rischiato di cadere. Ciononostante, il pilota della Ducati ha tagliato il traguardo per primo.

Bridewell, tuttavia, ha ricevuto una penalità che lo ha fatto retrocedere al 6° posto. A beneficiarne è stato il compagno di squadra Glenn Irwin, che ha raccolto tutti i punti. Dietro di lui, Lee Jackson e Kyle Ryde hanno completato il podio. Leon Haslam e Josh Brookes hanno concluso rispettivamente al 4° e al 5° posto.

Dal punto di vista del team, l'emozionante weekend è stato completato da un'altra vittoria. Questa volta Bridewell ha potuto esultare a pieni punti nel primo evento dello Showdown. Irwin si è piazzato al secondo posto, a un secondo dal compagno di squadra, e il pilota della Kawasaki Lee Jackson è salito ancora una volta sul podio, concludendo tutte le gare sul circuito di 4,33 km tra i primi tre.

Nella classifica generale, Glenn Irwin ha 0,5 punti di vantaggio su Bridewell in testa alla classifica BSB a due gare dalla fine. Al terzo posto, Kyle Ryde è già a 60 punti da Bridewell. La prossima gara si terrà a Donington Park dal 29 settembre al 1° ottobre.

Classifica BSB dopo 27 gare su 33:

1° Glenn Irwin, Ducati, 360,5 punti

2° Bridewell, Ducati, 360

3° Ryde, Yamaha, 300

4° Haslam, BMW, 283

5° Jackson, Kawasaki, 280,5

6° O'Halloran, Yamaha, 276,4

7° Brookes, BMW, 250

8° Iddon, Ducati, 222

9° Vickers, Yamaha, 207

10° Nesbitt, Honda, 122,5



Ecco tutti i risultati: BSB 2023