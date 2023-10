Donington : Les stars de Ducati se plantent, le championnat reste ouvert

L'avant-dernier week-end du British Superbikes à Donington Park n'a guère été plus dramatique. Les pilotes Ducati Tommy Bridewell et Glenn Irwin, en tête de la course, ont échoué et la finale fera la différence.

Glenn Irwin et Tommy Bridewell (tous deux de BeerMonster Ducati) n'étaient séparés que de 0,5 point en tête du championnat avant le week-end de course de la BSB à Donington Park. À six courses de la fin de la saison 2023, les concurrents avaient déjà au moins 60 points de retard et n'auraient sans doute été que théoriquement présents dans la course au titre si les courses sur le circuit du championnat du monde de Superbike s'étaient déroulées normalement. Mais tout s'est passé autrement.

Dès le samedi, la première course a eu lieu sur le circuit de 4 km en Angleterre. Jason O'Halloran avait auparavant décroché la pole position sur sa Yamaha devant Bridewell et Leon Haslam (BMW). Mais l'arrivée de la pluie juste avant le départ de la course de sprint n'a pas facilité la tâche des stars du BSB.

Les préparatifs pour le départ ressemblaient à une partie de poker, un changement de pneus pluie à la dernière seconde a finalement donné le grand atout au pilote Yamaha Ryan Vickers. Le pilote de 24 ans a remporté une victoire départ-arrivée et a franchi la ligne d'arrivée après dix tours avec 3,7 secondes d'avance sur l'ancien vice-champion du monde Leon Haslam, qui a pris la deuxième place. Luke Mossey (BMW) a terminé troisième devant Jack Kennedy (Yamaha) et le pilote Kawasaki Lee Jackson.

Pour les pilotes de pointe Ducati Irwin et Bridewell, la course s'est terminée avec un tour de retard sur les deux dernières places, car tous deux avaient opté pour des pneus intermédiaires et n'avaient donc aucune chance.

Le drame pour les deux pilotes Ducati allait encore s'amplifier. Lors de la deuxième course de Donington le dimanche, une collision a eu lieu entre Bridewell et Irwin. Au moment de freiner dans le virage de Melbourne au 12e tour, Bridewell a freiné trop tard et a percuté l'arrière d'Irwin, qui était auparavant en tête ; les deux pilotes ont chuté et n'ont donc pas marqué de points. Kyle Ryde (Yamaha) a remporté la course devant Haslam, Christian Iddon (Ducati) Jackson et O'Halloran.

La dernière course de l'événement a également été fatale à Irwin, puisqu'un problème technique a mis fin à sa course dès le premier tour. Le pilote de 33 ans quitte donc Donington sans avoir marqué le moindre point. La victoire a été remportée haut la main par O'Halloran qui, au guidon de son YZF-R1, a pris 6,9 secondes d'avance sur Christian Iddon et Josh Brookes (BMW) qui occupaient les deuxième et troisième places. Charlie Nesbitt (Honda) et Jack Kennedy complètent le top 5, tandis que Bridewell, huitième, marque encore huit points et reprend ainsi la tête du classement général des British Superbikes.

Avant la finale de la saison à Brands Hatch du 13 au 15 octobre, le pilote Ducati mène désormais de 7,5 points devant Irwin et de 35 points devant Ryde sur la Yamaha. Un maximum de 105 points peut encore être obtenu lors des trois dernières courses de la saison, car le vainqueur de chaque course y obtient 35 points. En théorie, huit pilotes peuvent donc encore remporter le titre BSB.

Classement BSB après 30 courses sur 33 :

1. Bridewell, Ducati, 368 points

2. Glenn Irwin, Ducati, 360,5

3. Ryde, Yamaha, 333

4. Haslam, BMW, 327

5. Jackson, Kawasaki, 324,5

6. O'Halloran, Yamaha, 317,5

7. Brookes, BMW, 292

8. Iddon, Ducati, 264

9. Vickers, Yamaha, 246

10e Kennedy, Yamaha, 155



Tous les résultats sont disponibles ici : BSB 2023