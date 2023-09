Oulton Park: Drei Siege für verstorbenen Teamchef

Das Wochenende der British Superbikes in Oulton Park verlief sehr emotional und am Ende mit drei Ducati-Erfolgen. Auch in der Meisterschaft machte der italienische Hersteller einen großen Schritt in Richtung Titel.

Nach dem überraschenden Tod von Teamchef-Legende Paul Bird, der bereits mit Teams in der Superbike-WM und MotoGP-Klasse unterwegs war, ging der Alltag auch für Glenn Irwin und Tommy Bridewell aus dem Team des Briten weiter. Für die BeerMonster Ducati-Mannschaft war das drittletzte Wochenende der British Superbikes somit kein einfaches.

Dennoch gelang den beiden talentierten Fahrern am Samstag in Oulton Park die Pole-Position (Bridewell) und Startplatz 2 (Irwin). Auf Startplatz 3 im Qualifying kam Yamaha-Fahrer Kyle Ryde, Vierter war BMW-Pilot Leon Haslam.

Das erste von drei Rennen ging bereits am Samstagabend über die Bühne, dabei konnte sich Irwin, der vor dem Rennen in der Meisterschaft auf Position 2 lag, bis zur letzten Runde in Führung halten. Doch sein Teamkollege Bridewell startete einige Manöver in der letzten Runde gegen Irwin, die er letztendlich mit einem Fehler bezahlte. Somit feierte Irwin den Sieg vor Lee Jackson (Kawasaki) und dem ehemaligen Superbike-Vizeweltmeister Leon Haslam. Bridewell kam vor Josh Brookes (BMW) auf Rang 4 ins Ziel.

In Rennen 2 am Sonntag in Oulton Park waren erneut die beiden Ducati-Fahrer Irwin und Bridewell die Hauptakteure. Bridewell führte die meiste Zeit des Rennens, doch als das Safety-Car nach einem Sturz von Storm Stacey auf die Strecke kam, machte Bridewell einen Fehler. Der Engländer bremste das Feld beim Neustart so stark ein, dass einige Fahrer ausweichen mussten und beinahe stürzten. Trotzdem fuhr der Ducati-Pilot als erster über den Zielstrich.

Bridewell wurde dafür allerdings eine Strafe aufgebrummt, die ihn am Ende auf Platz 6 zurückwarf. Der Nutznießer war Teamkollege Glenn Irwin, der die volle Punktzahl kassierte. Hnter ihm komplettierten Lee Jackson und Kyle Ryde das Podium. Leon Haslam und Josh Brookes kamen auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel.

Aus Sicht des Teams wurde das emotionale Wochenende mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Diesmal durfte Bridewell über die volle Punktzahl beim ersten Event des Showdowns jubeln. Irwin landete eine Sekunde hinter seinem Teamkollegen auf Platz 2. Erneut war es Kawasaki-Fahrer Lee Jackson, der sich über einen Podiumsplatz freuen durfte – er beendete alle Rennen auf dem 4,33 km langen Kurs in den Top-3.

In der Gesamtwertung liegt Glenn Irwin zwei Events vor dem Ende der Saison 0,5 Punkte vor Bridewell an der Spitze der BSB-Wertung. Auf Platz 3 hat Kyle Ryde bereits 60 Zähler Rückstand auf Bridewell. Das nächste Rennen steigt in Donington Park vom 29. September bis 1. Oktober.

BSB-Stand nach 27 von 33 Rennen:

1. Glenn Irwin, Ducati, 360,5 Punkte

2. Bridewell, Ducati, 360

3. Ryde, Yamaha, 300

4. Haslam, BMW, 283

5. Jackson, Kawasaki, 280,5

6. O'Halloran, Yamaha, 276,4

7. Brookes, BMW, 250

8. Iddon, Ducati, 222

9. Vickers, Yamaha, 207

10. Nesbitt, Honda, 122,5



