Sidecar Festival: Seitenwagensport vom Feinsten

Vom 7. bis 8. Oktober ist es wieder soweit, da kommen die Fans des Seitenwagensports beim Sidecar Festival in Oschersleben auf ihre Kosten, inklusive dem Finale der IDM Seitenwagen und zwei Läufen zur Seitenwagen-WM.

Zehn von 14 Schlachten sind in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft bereits geschlagen und mit dem britisch-französischen Duo Todd Ellis/Emmanuelle Clément sowie den britischen Brüdern Ben und Tom Birchall konnten sich zwei Teams klar vom Rest des Feldes absetzen. Lediglich neun Zähler trennen die beiden Titelanwärter. In Oschersleben geht es für sie, sich eine optimale Ausgangsposition für das Finale in Estoril (28. – 29.10.) zu sichern.

Hinter den überlegenen Ellis/Clément und Birchall/Birchall liegen drei Seitenwagen-Crews innerhalb von nur einem Punkt. Noch haben Stephen Kershaw/Ryan Charlwood die Nase knapp vorne, aber die britisch-französische Paarung Harrison Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing, die auf dem Red Bull Ring das Sprintrennen gewinnen konnten, sowie ihre britischen Landsleute Sam und Tom Christie lauern auf ihre Chance.

Bis auf einige wenige Highlight verläuft die Saison für die Briten Tim Reeves/Mark Wilkes, den Finnen Pekka Päivärinta und seine niederländischen Beifahrerin Ilse de Haas sowie das niederländisch-deutsche Duo Bennie Streuer/Kevin Kölsch nicht nach Wunsch. Die drei Bonovo action Teams, die in der Weltmeisterschaft die Ränge 7 bis 9 einnehmen, wollen auf der 3,667 Kilometer langen Strecke beweisen, dass sie bisher unter ihrem Wert geschlagen wurden.

In der IDM Seitenwagen steht in der Magdeburger Börde das Finale der Meisterschaft an. Vor den letzten beiden Läufen führen die Franzosen Ted und Vincent Peugeot die Tabelle vor dem Deutschen Lennard Göttlich (Bonovo action Junior Team), der seit seinem schweren Unfall in Schleiz statt Lucas Krieg wieder Uwe Neubert im Boot hat, an. Das österreichisch-tschechische Paar Peter Kimeswenger und Ondrej Sedlacek könnten die Deutschen Josef Sattler/Luca Schmidt – Sattler hat seine Karriere nach dem Unfall in Schleiz mittlerweile beendet – noch von der dritten Stelle verdrängen.

Gleich drei Rennen – ein Sprint über sechs Runden und zwei Läufe über neun Runden – finden am Wochenende in der teilnahmestarken Sidecar-Trophy statt. Die traditionell stark besetzte Serie mit zahlreichen früheren WM-Fahrern, in der neben Seitenwagen mit 600 ccm auch noch Gespanne mit 1000-ccm-Motoren im Renneinsatz zu sehen sind, ist zum Gefallen der Fans seit vielen Jahren ein Garant für besten Seitenwagen-Sport.

Zeitplan Sidecar Festival

Samstag, 07.10.2023

08:00-08:15 Freies Training Classic Demo 1

08:20-08:35 Freies Training Classic Demo 2

08:40-08:55 Freies Training Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualifying Sidecar-Trophy

09:35-10:05 Freies Training FIM Seitenwagen

10:10-10:25 Freies Training Camathias Cup

10:30-11:00 Qualifying Sidecar-Trophy

10:05-11:20 Freies Training Classic Demo 1

11:25-11:40 Freies Training Classic Demo 2

11:45-12:00 Freies Training Classic Demo 3

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Qualifying FIM Seitenwagen

12:55-13:10 Qualifying Camathias Cup

13:25-13:45 Rennen 1 Sidecar-Trophy

13:50-14:05 Freies Training Classic Demo 1

14:10-14:25 Freies Training Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifying FIM Seitenwagen

15:00-15:15 Freies Training Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifying Camathias Cup

15:50-16:25 Rennen 2 Sidecar-Trophy

16:50-17:30 Sprintrennen FIM Seitenwagen

Sonntag, 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Freies Training Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM Seitenwagen

10:15-10:35 Freies Training Classic Demo 2

10:50-11:20 Rennen 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 3

11:50-12:20 Mittagspause

12:30-13:00 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:10-13:25 Freies Training Classic Demo 1

13:30-13:45 Freies Training Classic Demo 2

14:05-14:50 Rennen FIM Seitenwagen

15:00-15:35 Rennen 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Freies Training Classic Demo 3

WM-Stand nach 10 von 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Stand IDM Seitenwagen nach 10 von 12 Rennen

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 Punkte. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.