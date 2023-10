Donington: le stelle Ducati scivolano, campionato aperto

Glenn Irwin e Tommy Bridewell (entrambi BeerMonster Ducati) erano separati da soli 0,5 punti in testa al campionato prima del weekend di gara del BSB a Donington Park. A sei round dalla fine della stagione 2023, i loro rivali avevano già almeno 60 punti di distacco e probabilmente sarebbero stati solo teoricamente in corsa per il titolo se le gare del campionato mondiale Superbike si fossero svolte normalmente. Ma poi tutto è andato diversamente.

Già sabato si è svolta la prima gara sul circuito di 4 km in Inghilterra. Jason O'Halloran ha conquistato la pole position con la sua Yamaha davanti a Bridewell e Leon Haslam (BMW). Ma il sopraggiungere della pioggia poco prima dell'inizio della gara sprint non ha reso le cose facili alle stelle del BSB.

I preparativi per la partenza assomigliavano a una partita di poker, e un cambio di gomme da pioggia all'ultimo secondo ha portato il pilota della Yamaha Ryan Vickers alla grande carta vincente. Il ventiquattrenne si è aggiudicato la vittoria dall'inizio alla fine e ha tagliato il traguardo dopo dieci giri con 3,7 secondi di vantaggio sull'ex campione del mondo Leon Haslam in seconda posizione, con Luke Mossey (BMW) terzo davanti a Jack Kennedy (Yamaha) e al pilota Kawasaki Lee Jackson.

Per i piloti di punta della Ducati, Irwin e Bridewell, la gara si è conclusa con un giro di ritardo nelle ultime due posizioni, poiché entrambi montavano gomme intermedie e quindi non avevano alcuna possibilità.

Il dramma sarebbe stato ancora più grande per i due piloti Ducati. La seconda gara di Donington di domenica ha visto una collisione tra Bridewell e Irwin. In frenata per la curva Melbourne al 12° giro, Bridewell ha frenato troppo tardi ed è andato a sbattere contro il posteriore di Irwin, che era precedentemente in testa; entrambi i piloti sono caduti e quindi non hanno ottenuto punti. Kyle Ryde (Yamaha) ha vinto la manche davanti a Haslam, Christian Iddon (Ducati) Jackson e O'Halloran.

L'ultima gara dell'evento è stata un'altra gara difficile per Irwin: un problema tecnico ha messo fine alla sua corsa al primo giro, lasciando il 33enne senza nemmeno un punto. La vittoria è andata a O'Halloran, che ha preceduto di 6,9 secondi Christian Iddon e Josh Brookes (BMW) in seconda e terza posizione con la sua YZF-R1. Charlie Nesbitt (Honda) e Jack Kennedy hanno completato la top five, con Bridewell che ha raccolto altri otto punti in ottava posizione per riprendersi la testa della classifica generale del British Superbikes.

In vista del finale di stagione a Brands Hatch, dal 13 al 15 ottobre, il pilota della Ducati precede Irwin di 7,5 punti e Ryde sulla Yamaha di 35 punti. Un massimo di 105 punti è ancora in palio negli ultimi tre round della stagione, poiché il vincitore della gara riceve 35 punti in ciascuno di essi. In teoria, otto piloti possono ancora portare a casa il titolo BSB.

Classifica BSB dopo 30 gare su 33:

1° Bridewell, Ducati, 368 punti

2° Glenn Irwin, Ducati, 360,5 punti

3° Ryde, Yamaha, 333

4° Haslam, BMW, 327

5° Jackson, Kawasaki, 324,5

6° O'Halloran, Yamaha, 317,5

7° Brookes, BMW, 292

8° Iddon, Ducati, 264

9° Vickers, Yamaha, 246

10° Kennedy, Yamaha, 155



Ecco tutti i risultati: BSB 2023