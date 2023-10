Donington: estrelas da Ducati cometem deslizes, campeonato em aberto

Glenn Irwin e Tommy Bridewell (ambos da BeerMonster Ducati) estavam separados por apenas 0,5 pontos no topo do campeonato antes do fim de semana de corrida do BSB em Donington Park. A seis rondas do final da época de 2023, os seus rivais já estavam a pelo menos 60 pontos de distância e provavelmente só estariam teoricamente na corrida ao título se as corridas no circuito do Campeonato do Mundo de Superbike tivessem decorrido normalmente. Mas tudo acabou por ser diferente.

Já no sábado, a primeira corrida teve lugar na pista de 4 km de comprimento em Inglaterra. Jason O'Halloran fez a pole position com a sua Yamaha, à frente de Bridewell e Leon Haslam (BMW). Mas o início da chuva pouco antes do início da corrida de sprint não facilitou as coisas para as estrelas do BSB.

Os preparativos para a partida assemelharam-se a um jogo de póquer, uma mudança para os pneus de chuva no último segundo trouxe ao piloto da Yamaha Ryan Vickers o grande trunfo no final. O jovem de 24 anos venceu do início ao fim e cruzou a linha de meta após dez voltas com 3,7 segundos de vantagem sobre o antigo vice-campeão do Mundo Leon Haslam, em segundo lugar, com Luke Mossey (BMW) em terceiro, à frente de Jack Kennedy (Yamaha) e do piloto da Kawasaki Lee Jackson.

Para os pilotos de topo da Ducati, Irwin e Bridewell, a corrida terminou com uma volta de atraso nos dois últimos lugares, já que ambos estavam com pneus intermédios e, por isso, não tiveram qualquer hipótese.

O drama viria a ser ainda maior para os dois pilotos da Ducati. A segunda corrida de Donington, no domingo, assistiu a uma colisão entre Bridewell e Irwin. Ao travar para a curva de Melbourne na 12ª volta, Bridewell travou demasiado tarde e embateu na traseira de Irwin, que até então estava na liderança; ambos os pilotos caíram e não conseguiram marcar qualquer ponto. Kyle Ryde (Yamaha) venceu a manga à frente de Haslam, Christian Iddon (Ducati) Jackson e O'Halloran.

A última corrida do evento foi mais uma prova difícil para Irwin, uma vez que um problema técnico terminou a sua corrida na primeira volta, deixando o piloto de 33 anos sem qualquer ponto. A vitória foi para O'Halloran, que ficou 6,9 segundos à frente de Christian Iddon e Josh Brookes (BMW) em segundo e terceiro lugar na sua YZF-R1. Charlie Nesbitt (Honda) e Jack Kennedy completaram os cinco primeiros, com Bridewell a somar mais oito pontos em oitavo para recuperar a liderança geral das British Superbikes.

Antes do final da temporada em Brands Hatch, de 13 a 15 de outubro, o piloto da Ducati agora lidera Irwin por 7,5 pontos e Ryde na Yamaha por 35. Um máximo de 105 pontos ainda está em jogo nas últimas três rondas da temporada, já que o vencedor da corrida recebe 35 pontos em cada uma delas. Teoricamente, oito pilotos ainda podem levar para casa o título do BSB.

Classificação do BSB após 30 das 33 corridas:

1º Bridewell, Ducati, 368 pontos

2º Glenn Irwin, Ducati, 360,5 pontos

3º Ryde, Yamaha, 333

4º Haslam, BMW, 327

5º Jackson, Kawasaki, 324,5

6º O'Halloran, Yamaha, 317,5

7º Brookes, BMW, 292

8º Iddon, Ducati, 264

9º Vickers, Yamaha, 246

10º Kennedy, Yamaha, 155



Aqui estão todos os resultados: BSB 2023