Big bang: un talento del Dakar cambia KTM por Kove

Como mejor debutante (9º puesto), Mason Klein fue el descubrimiento del Dakar 2022. Al año siguiente, el estadounidense de 22 años compitió por primera vez en la categoría RallyGP como piloto privado de KTM e incluso consiguió una victoria de etapa. A veces luchando por la victoria final, se retiró después de la etapa 12 - había causado un accidente en el noveno día de la carrera y ya no sabía cómo había sucedido y a quién había derribado con él.

A la vista de su rendimiento, Klein fue considerado un candidato potencial para el equipo oficial Red Bull KTM o incluso para Husqvarna o Red Bull GASGAS. Pero no fue así. Desde julio, el arriesgado Klein ha estado probando a fondo la Kove 450 Rally en España, ¡y ahora ha decidido competir en el Dakar 2024 con la moto china!

"Es un momento emocionante para mí. Todavía no conozco la moto a la perfección y el proyecto Kove es muy nuevo", dijo Klein en un breve vídeo de Instagram. "La moto me ha convencido. La he estado pilotando este año y estoy emocionado por ver lo que podemos conseguir con ella."

Kove Moto comunicó que Klein pilotará en un segundo equipo.