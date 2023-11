Coup de théâtre : le talent du Dakar passe de KTM à Kove

Mason Klein a été la révélation du Dakar 2022 en tant que meilleur débutant (9e place). L'année suivante, l'Américain de 22 ans seulement s'est présenté pour la première fois dans la catégorie RallyGP en tant que pilote privé KTM et a même remporté une victoire d'étape. Parfois en lice pour la victoire finale, il a abandonné après l'étape 12 - il avait provoqué une chute le neuvième jour de course et ne savait plus comment cela s'était passé ni qui il avait entraîné dans sa chute.

Au vu de ses performances, Klein était considéré comme un candidat potentiel pour l'équipe d'usine Red Bull-KTM ou même pour Husqvarna ou Red Bull GASGAS. Mais cela n'a pas été le cas. Depuis juillet, Klein, qui aime prendre des risques, a longuement testé la Kove 450 Rally en Espagne et a maintenant décidé de participer au Dakar 2024 avec la moto chinoise !

"C'est une période excitante pour moi. Je ne connais pas encore parfaitement la moto et le projet de Kove est très nouveau", a déclaré Klein dans une courte vidéo Instagram. "La moto m'a convaincu. Je l'ai conduite tout au long de cette année et je suis impatient de voir ce que nous allons obtenir avec".

Kove Moto a communiqué que Klein allait courir dans une deuxième équipe.