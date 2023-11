Big bang: il talento della Dakar passa da KTM a Kove

Come miglior esordiente (9° posto), Mason Klein è stato la scoperta della Dakar del 2022. L'anno successivo, il ventiduenne americano ha gareggiato per la prima volta nella categoria RallyGP come pilota privato KTM, conquistando anche una vittoria di tappa. A volte in lotta per la vittoria assoluta, si è ritirato dopo la dodicesima tappa: aveva causato un incidente nel nono giorno di gara e non sapeva più come fosse successo e chi avesse portato a terra con sé.

Viste le sue prestazioni, Klein era considerato un potenziale candidato per il team ufficiale Red Bull KTM o addirittura per Husqvarna o Red Bull GASGAS. Ma non è stato così. Da luglio, l'intraprendente Klein ha testato a fondo la Kove 450 Rally in Spagna e ora ha deciso di partecipare alla Dakar 2024 con la moto cinese!

"Questo è un momento emozionante per me. Non conosco ancora perfettamente la moto e il progetto Kove è molto nuovo", ha dichiarato Klein in un breve video su Instagram. "La moto mi ha convinto. L'ho guidata quest'anno e non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare con lei".

Kove Moto ha comunicato che Klein correrà in una seconda squadra.