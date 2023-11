Big bang: Talento do Dakar muda de KTM para Kove

Mason Klein, um piloto de topo, vai competir no Dakar de 2024 numa mota de rali chinesa. Kove irá competir com duas equipas no rali mais difícil do mundo.

Como o melhor estreante (9º lugar), Mason Klein foi a descoberta do Dakar de 2022. No ano seguinte, o americano de 22 anos competiu na categoria RallyGP pela primeira vez como privado da KTM e até ganhou uma etapa. Por vezes lutando pela vitória geral, retirou-se após a etapa 12 - tinha causado um acidente no nono dia da corrida e já não sabia como tinha acontecido e quem tinha caído com ele.

Tendo em conta o seu desempenho, Klein foi considerado um potencial candidato à equipa de fábrica da Red Bull KTM ou mesmo à Husqvarna ou à Red Bull GASGAS. Mas não foi isso que aconteceu. Desde julho, o arriscado Klein tem vindo a testar exaustivamente a Kove 450 Rally em Espanha e decidiu agora competir no Dakar de 2024 com a moto chinesa!

"Este é um momento emocionante para mim. Ainda não conheço bem a moto e o projeto Kove é muito recente", disse Klein num curto vídeo no Instagram. "A moto convenceu-me. Tenho andado com ela este ano e estou entusiasmado por ver o que podemos conseguir com ela."

A Kove Moto comunicou que Klein vai correr numa segunda equipa.