Voici les participants au Rallye Dakar 2024

Il ne reste plus que six semaines avant le départ du Rallye Dakar 2024. Outre les professionnels des équipes d'usine favorites, dont Matthias Walkner (Red Bull KTM), 49 participants se lancent pour la première fois dans le rallye le plus difficile.

La liste des participants au Dakar 2024 est encore provisoire, ne serait-ce que parce que beaucoup de choses peuvent encore se passer avant le départ le 5 janvier. Des pilotes ont déjà dû se désister à plusieurs reprises pour cause de maladie ou de blessure, ou parce que leurs motos étaient irréparables après une chute à l'entraînement. Si rien de tel ne se produit, 137 hommes et femmes courageux se lanceront à l'assaut du rallye le plus difficile avec ses presque 7900 km.

Des représentants germanophones seront également de la partie : les pilotes d'usine sont l'Autrichien Matthias Walkner (Red Bull KTM) et Sebastian Bühler (Hero), tandis que leurs compatriotes Tobias Ebster et Mike Wiedemann (tous deux en KTM) seront présents en tant que privés. Ebster est l'un des 49 rookies de la 46e édition du Dakar.

Du côté des motos, le Dakar est haut en couleur et va de Fantic à Yamaha. Avec deux motos, Yamaha représente le plus petit contingent, suivi par Fantic et Sherco avec trois motos chacun et Hero avec quatre. Le constructeur chinois Kove, qui équipe six pilotes, vient s'ajouter à la liste pour sa deuxième participation seulement.

Outre les six ( !) pilotes d'usine de Honda, seuls deux autres participants misent sur le produit du plus grand constructeur de motos au monde. La majorité des participants font confiance aux motos du Pierer Mobility Group : GASGAS (11), Husqvarna (30) et KTM (70).

En ce qui concerne les pays, la répartition est tout aussi claire : La plupart des participants ont un passeport français (29) ou espagnol (18). Aucun autre pays ne compte plus de huit participants. Au total, des pilotes de 36 nationalités différentes participeront au Dakar 2024.