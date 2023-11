Paukenschlag: Dakar-Talent wechselt von KTM auf Kove

Mit Mason Klein tritt bei der Dakar 2024 ein Top-Pilot auf einem chinesischen Rallye-Motorrad an. Kove wird mit zwei Teams bei der härtesten Rallye der Welt antreten.

Mason Klein war als bester Rookie (Platz 9) die Dakar-Entdeckung 2022. Im Jahr darauf trat der erst 22-jährige US-Amerikaner als KTM-Privatfahrer erstmals in der RallyGP-Kategorie an und holte sogar einen Etappensieg. Zeitweise um den Gesamtsieg kämpfend, gab er nach Etappe 12 auf – er hatte am neunten Renntag einen Sturz verursacht und wusste nicht mehr, wie es passierte und wen er mit ins Verderben gerissen hatte.

Angesichts seiner Performance galt Klein als potenzieller Kandidat für das Red Bull-KTM-Werksteam oder auch bei Husqvarna oder Red Bull GASGAS. Aber so weit kam es nicht. Seit Juli testete der risikofreudige Klein in Spanien ausgiebig die Kove 450 Rally und entschied nun, bei der Dakar 2024 mit dem chinesischen Motorrad anzutreten!

«Das ist eine aufregende Zeit für mich. Ich kenne das Bike noch nicht perfekt und Projekt von Kove ist sehr neu», sagte Klein in einem kurzen Instagram-Video. «Das Motorrad hat mich überzeugt. Ich bin es dieses Jahr über gefahren und bin gespannt, was wir damit erreichen werden.»

Kove Moto kommunizierte, dass Klein in einem zweiten Team fahren werde.