Questi sono i partecipanti al Rally Dakar 2024

L'elenco dei partecipanti alla Dakar 2024 è ancora provvisorio, se non altro perché molte cose possono ancora accadere da qui alla partenza del 5 gennaio. Spesso i piloti hanno dovuto rinunciare per malattia o infortunio, o perché le loro moto non erano più riparabili dopo incidenti in allenamento. Se non accadrà nulla di simile, 137 uomini e donne coraggiosi partiranno alla conquista del rally più difficile con i suoi quasi 7900 chilometri.

Partecipano anche rappresentanti di lingua tedesca: gli austriaci Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Sebastian Bühler (Hero) sono piloti ufficiali, mentre i loro connazionali Tobias Ebster e Mike Wiedemann (entrambi KTM) partecipano come privati. Ebster è uno dei 49 esordienti della 46ª edizione della Dakar.

Per quanto riguarda le moto, la Dakar è colorata e spazia dalla Fantic alla Yamaha. La Yamaha ha il contingente più piccolo con due moto, seguita da Fantic e Sherco con tre moto ciascuna e da Hero con quattro. Anche il costruttore cinese Kove, che equipaggerà sei piloti, parteciperà solo per la seconda volta.

Oltre ai sei (!) piloti della Honda, solo altri due partecipanti utilizzeranno i prodotti del più grande costruttore di moto del mondo. La maggior parte dei partecipanti si affida a moto del Gruppo Pierer Mobility: GASGAS (11), Husqvarna (30) e KTM (70).

In termini di Paesi, la distribuzione è altrettanto chiara: La maggior parte dei partecipanti ha un passaporto francese (29) o spagnolo (18). Nessun altro Paese ha più di otto partecipanti. In totale, partecipano alla Dakar 2024 piloti di 36 nazionalità diverse.