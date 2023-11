Estes são os participantes no Rali Dakar 2024

A lista de participantes no Dakar 2024 ainda é provisória, quanto mais não seja porque muita coisa pode acontecer até ao início da prova, a 5 de janeiro. Muitas vezes, os pilotos tiveram de cancelar a sua participação devido a doença ou lesão, ou porque as suas motas estavam irreparáveis após acidentes nos treinos. Se nada disto acontecer, 137 homens e mulheres corajosos vão partir à conquista do rali mais difícil, com os seus quase 7900 quilómetros.

Os representantes de língua alemã também participam: os austríacos Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Sebastian Bühler (Hero) são pilotos da equipa de trabalho, enquanto os seus compatriotas Tobias Ebster e Mike Wiedemann (ambos da KTM) participam como pilotos privados. Ebster é um dos 49 estreantes na 46ª edição do Dakar.

Do lado das motas, o Dakar é colorido e vai desde a Fantic à Yamaha. A Yamaha tem o menor contingente com duas motas, seguida da Fantic e da Sherco com três motas cada e da Hero com quatro. O fabricante chinês Kove, que vai equipar seis pilotos, também vai participar pela segunda vez.

Para além dos seis (!) pilotos da fábrica Honda, apenas dois outros participantes utilizarão os produtos do maior fabricante de motos do mundo. A maioria dos participantes conta com motas do Grupo Pierer Mobility: GASGAS (11), Husqvarna (30) e KTM (70).

Em termos de países, a distribuição é igualmente clara: A maioria dos participantes tem passaporte francês (29) ou espanhol (18). Nenhum outro país tem mais de oito participantes. No total, participam no Dakar 2024 pilotos de 36 nacionalidades diferentes.