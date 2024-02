Championnat allemand des rallyes : nouveautés 2024

ADAC Championnat allemand des rallyes 2024 (DRM) - "Pop-Up Power Stages" en plus de la Power Stage régulière, nouveau classement spécial "DRM Masters", manifestations également dans le Hunsrück et sur la Baltique.

Le 15 mars, le championnat allemand des rallyes débutera la nouvelle saison avec l'ADAC Rallye Erzgebirge. Avec les "Pop-Up Power Stages", le classement spécial "DRM Masters" et deux nouveaux rallyes dans le Hunsrück et sur la mer Baltique, le DRM présente aux pilotes et aux fans des nouveautés passionnantes.



Introduites il y a quelques années dans le Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC), les Power Stages font désormais partie intégrante de chaque rallye dans le DRM et permettent aux pilotes de s'assurer des points supplémentaires dans la lutte pour le championnat. La Power Stage est définie par l'organisateur avant le rallye et communiquée aux participants. Cette année, des "Pop-Up Power Stages" seront également utilisées pour la première fois dans le cadre du championnat allemand des rallyes. Celles-ci seront parcourues lors de chaque manifestation en plus de la Power Stage régulière et seront évaluées avec des points pour les trois pilotes les plus rapides. Le clou : le promoteur ne détermine la spéciale choisie à cet effet qu'au cours de l'événement, sur place, ce qui garantit un maximum de suspense pendant le week-end de rallye.



Le classement spécial "DRM Trophy", introduit en 2022, a connu un grand succès au cours des deux dernières années et a largement contribué à l'attractivité sportive des manifestations DRM. Cette année, un autre classement spécial, le "DRM Masters", sera intégré au championnat allemand des rallyes, ce qui devrait notamment rendre plus attrayants les départs invités dans le DRM et assurer ainsi un spectacle encore plus grand lors des courses. La "WRC Masters Cup", introduite dans le WRC, en constitue la base. Tous les pilotes nés à partir de 1984 et plus âgés avec un véhicule de la classe RC2 sont autorisés à prendre le départ. Seuls les quatre meilleurs résultats de rallye du participant seront pris en compte.



Au total, sept manches exigeantes sont au programme de la saison 2024. Les nouveautés du calendrier sont le 34e Hunsrück Rallye et le 16e ADAC Ostsee Rallye, qui ajoutent au programme des étapes extrêmement passionnantes et des décors magnifiques. Lors du Hunsrück Rallye du 25 mai, le nouveau format sprint attend les pilotes pour la première fois. Cette épreuve d'une journée se déroulera sur environ 70 kilomètres, conformément au format du Rallye 70. L'ADAC Ostsee Rallye, qui se déroulera du 6 au 8 septembre sur le terrain d'entraînement militaire de Putlos, marquera la fin de la saison du championnat allemand des rallyes. Le départ du Schleswig-Holstein sera donné vendredi sur le front de mer de la station balnéaire de Grömitz, où les participants franchiront la ligne d'arrivée le samedi après avoir parcouru environ 140 kilomètres.