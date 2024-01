ADAC Eifel Rallye Festival: Rallye Cars von A – Z

Festival für die Sinne: Maximale Vielfalt aus der Rallye-Geschichte, Nennungsportal öffnet am 01. Februar 2024, nur noch wenige Exemplare: Das Buch zum Festival.

Auf die Teilnehmer und die Fans der 12. Ausgabe des ADAC Eifel Rallye Festivals vom 15. bis 17. August 2024 wartet erneut ein besonderes Erlebnis. Das Starterfeld des größten rollenden Rallye-Museums wird noch breiter aufgestellt, um die Vielfalt der Geschichte des Rallye-Sports möglichst umfassend zu dokumentieren. Das diesjährige Motto lautet deshalb: Rallye Cars von A – Z.

Fast 50 verschiedene Marken, von Alfa über Audi, Citroën, Datsun, Opel, Peugeot, Talbot bis hin zu VW oder Wartburg füllten bei den bisherigen Ausgaben das Festival-Feld. Darunter absolute Exoten wie Allora, Clan, Hillmann, Jide oder Steyr. Nahezu 300 verschiedene Fahrzeugtypen waren bislang in Daun.

«Unser Ziel ist es, den Fans die bislang umfassendste Palette an Marken und Fahrzeugtypen zu präsentieren, die es je an einem Ort gab. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht zu viele identische Fahrzeuge eines Typs werden zulassen können, sondern insbesondere auf die Vielfalt achten», erklärt Mitorganisator Reinhard Klein (Köln) als Kopf von Slowly Sideways, der europaweiten Vereinigung von Besitzern historischer Rallye-Fahrzeuge. «Es wird ein Wiedersehen geben mit den Autos, die die Geschichte des Rallye-Sports geprägt haben. Vom 2-Takt-Trabant bis hin zu den Gruppe-B-Boliden und den WRCs». Das Nennungsportal auf www.eifel-rallye-festival.de öffnet am 01. Februar 2024 und schließt Ende April.

Das Eifel Rallye Festival ist und bleibt aber auch das weltweite (Familien-) Treffen der Rallye-Szene. «Wir waren bislang noch nie in einem so frühen Stadium so weit in den Vorbereitungen fortgeschritten», sagt Otmar Anschütz vom veranstaltenden MSC Daun. «Deshalb können wir den Fans schon bald erste Highlights verkünden. Das Festival bleibt zudem seiner Idee treu, dass es Rallye-Geschichte zum Erleben und Anfassen bietet.»

Der Besuch in der Rallye-Meile mitten in Daun mit dem Service-Platz und den Ausstellungen bleibt weiterhin frei, nur wer die Zeitzeugen der Rallye-Geschichte auf den Demonstrationsstrecken in Aktion erleben möchte, muss Eintritt zahlen. In der Summe verspricht auch die Ausgabe 2024 wieder vor allem eines zu werden: Ein Festival der Sinne für alle Fans des Rallye-Sports.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Das offizielle Buch

Wer die Zeit bis zum nächsten Festival kurzweilig überbrücken möchte, der kann dies mit dem offiziellen Buch über die ersten zehn Ausgaben des Eifel Rallye Festival tun: Auf über 300 Seiten sind die Highlights jedes einzelnen Jahres beschrieben. Autos, die sonst nie zu sehen waren und der einmalige Querschnitt durch die Rallye-Historie mit den Klassikern von Mini und Volvo PV544 über Gruppe-4-Legenden wie Stratos und Ascona 400, mit den unvergessenen Gruppe-B-Monstern, den Stars der Gruppe A von Lancia bis Subaru sowie mit den spektakulären World Rally Cars. Vervollständigt werden die zweisprachigen Texte (Deutsch und Englisch) und die vielen Fotos mit zahlreichen Tabellen und Übersichten über Starter und Fahrzeuge. Der langjährige Schirmherr Walter Röhrl fasst seine Eindrücke vom Festival in einem Vorwort zusammen. Hier der Bestell-Link beim RallyWebShop:

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194