"Los aficionados austriacos celebran este tipo de acontecimientos"

Más de 130 carreras del DTM y casi ocho temporadas: El austriaco Lucas Auer es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla de este año. A un comienzo difícil le siguió una curva ascendente de forma con dos podios en Nürburgring. El próximo fin de semana del DTM en el Red Bull Ring (22-24 de septiembre) será la carrera de casa para este tirolés de 29 años. En una entrevista, el piloto de Mercedes-AMG Performance habla sobre el entusiasmo por el automovilismo en Austria, las falsas expectativas en su temporada de debut y los retos tras su lesión.

Se acerca tu carrera de casa en el Red Bull Ring. ¿Qué espera de Spielberg?

Mi expectación ante el Red Bull Ring es enorme. Es mi plato fuerte de la temporada. Normalmente he tenido muy buenas carreras en casa y los aficionados austriacos celebran este tipo de eventos. Actualmente tengo nueve victorias en el DTM. Por supuesto, sería fantástico ganar mi carrera de aniversario en el Red Bull Ring.

¿Qué ofrece el circuito de Estiria?

Por supuesto, la calificación es muy importante en el DTM, pero también hay muchas oportunidades de adelantamiento en el Red Bull Ring en la carrera. Pero lo que distingue claramente al circuito es el entorno. Con este perfecto telón de fondo con las montañas y el paisaje natural, todo el mundo se siente como en casa. No importa si es un aficionado, un ingeniero o nosotros los pilotos.

¿Qué papel desempeña el automovilismo en su país?

Los austriacos son un pueblo apasionado por el motor. Durante mucho tiempo fui el único austriaco en el DTM. Me alegro de que, con Thomas Preining, Clemens Schmid y yo, tres pilotos de primera línea representen a nuestro país. Creo que es impresionante la cantidad de superpilotos austriacos que compiten en el deporte GT en todo el mundo. En mi país, la gente está orgullosa de nosotros, los deportistas.

¿Cómo valoras la temporada hasta ahora?

Básicamente, veo la temporada de forma positiva. Después de mi accidente en Daytona y la posterior operación, durante mucho tiempo no estuvo claro cuándo volvería a estar en forma. Estoy muy contento de que todo haya salido bien a tiempo para el inicio de la temporada. Aunque no estuve en los test de pretemporada y no hice ninguna preparación clásica. Los dos primeros fines de semana de carreras, en Oschersleben y Zandvoort, fueron extremadamente difíciles para nosotros, pero después remontamos con éxito.

¿Cómo explica esta evolución?

En parte lo achaco a mi lesión, porque la falta de preparación hizo que sólo pudiéramos probar muchas cosas durante la temporada. Este año hay algunas innovaciones, entre otras el neumático Pirelli, que desempeña un papel importante. Al principio, simplemente nos faltaba experiencia, y probamos algunas cosas en la puesta a punto. Llegó un momento en que todo encajó para mí y dimos un verdadero salto.

Actualmente tiene nueve victorias en el DTM. ¿Cuál significa más para usted?

Sin duda, mi victoria de debut en Lausitzring en la temporada 2016, porque ese fue mi gran avance. Fue un momento mágico. Para ser sincero, en aquel momento tenía mucha presión sobre mis hombros. Sabía que en algún momento tenía que llegar mi primer éxito en el DTM. Si no rindes como piloto joven, tarde o temprano estás fuera. Desde mi punto de vista, eso era más extremo entonces de lo que es hoy, porque en aquella época surgía una cantidad increíble de talento por detrás.

Es su octava temporada en el DTM. ¿Cuál es su vínculo con la serie?

El DTM es mi hogar deportivo. Aquí maduré como piloto profesional. Aún recuerdo mi primera temporada. Por aquel entonces, en la parrilla había grandes nombres como Mattias Ekström, Timo Scheider o Gary Paffett. Verme ahora compitiendo durante tanto tiempo me parece increíble. El DTM es la serie GT3 más dura del mundo. Aquí se dan cita los mejores pilotos y equipos. En cuanto cometes un error, estás fuera de juego. Esta competición es simplemente divertida.

¿Qué esperabas de tu primera temporada en el DTM en 2015?

Siempre he estado un poco mimado por el éxito y pensé que las cosas serían similares en el DTM. Llegaría allí y los dejaría boquiabiertos. Pero los chicos se burlaban de mí en la pista. Era un mundo completamente nuevo para mí. Primero tuve que aprender a trabajar en un equipo tan grande. Las primeras carreras fueron muy duras, pero luego me abrí camino. En Nürburgring llegué incluso a la pole position, así que tenía velocidad.

Con su experiencia de más de 130 carreras en el DTM, ¿qué consejo tiene para los jóvenes pilotos?

Por supuesto que en el automovilismo se necesita presupuesto, pero como piloto joven tienes que tener más ética de trabajo que tus competidores. Estoy convencido de que, al final, el rendimiento siempre gana. Así es como llamas la atención de los patrocinadores o los fabricantes. Si quieres triunfar y tienes talento, encontrarás la manera. También tienes que aprender rápido de tus errores, porque no tienes para siempre".

