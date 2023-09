Après un début de saison difficile, Lucas Auer s'est montré de plus en plus à l'aise jusqu'à présent dans la saison DTM. Le pilote du WINWARD Racing s'exprime dans une interview avant son match à domicile sur le Red Bull Ring.

Plus de 130 courses DTM et presque huit saisons : L'Autrichien Lucas Auer compte parmi les pilotes les plus expérimentés de la grille de départ de cette année. Après des débuts difficiles, il a connu une courbe de forme ascendante avec deux podiums au Nürburgring. Le prochain week-end de course DTM sur le Red Bull Ring (du 22 au 24 septembre) sera un match à domicile pour le Tyrolien de 29 ans. Dans l'interview qu'il nous a accordée, le pilote Mercedes-AMG Performance nous parle de l'engouement pour le sport automobile en Autriche, des fausses attentes de sa première saison et des défis à relever après sa blessure.

Tu vas jouer à domicile sur le Red Bull Ring. Qu'attends-tu de Spielberg ?

Je me réjouis énormément de me rendre au Red Bull Ring ! C'est le point culminant de ma saison. La plupart du temps, j'ai eu des courses à domicile plutôt cool et les fans autrichiens célèbrent ce genre d'événements. J'en suis actuellement à neuf victoires en DTM. Remporter le succès du jubilé au Red Bull Ring serait bien sûr extraordinaire.

Qu'est-ce que le circuit de Styrie a à offrir ?

Bien sûr, les qualifications sont très importantes en DTM, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de dépassement en course sur le Red Bull Ring. Mais ce qui distingue clairement le circuit des autres, c'est l'environnement. Dans ce décor parfait, avec les montagnes et le paysage naturel, tout le monde se sent tout simplement à l'aise. Que ce soit les fans, les ingénieurs ou nous, les pilotes.

Quel rôle joue le sport automobile dans ton pays d'origine ?

Les Autrichiens sont un peuple fou de sport automobile. Pendant longtemps, j'ai été le seul Autrichien à participer au DTM. Je suis heureux que trois pilotes de haut niveau, Thomas Preining, Clemens Schmid et moi-même, représentent notre pays. Je suis impressionné par le nombre de super pilotes autrichiens qui évoluent en GT dans le monde entier. Dans mon pays, on est fier de nous, les sportifs, je le sens et c'est formidable à voir.

Comment évalues-tu la saison jusqu'à présent ?

En principe, je vois la saison de manière positive. Après mon accident à Daytona et l'opération qui s'en est suivie, il était difficile de savoir quand je serais à nouveau en forme. Je suis très heureux que tout se soit déroulé à temps pour le début de la saison. Même si je n'ai pas participé aux tests de pré-saison et que je n'ai pas suivi de préparation classique. Les deux premiers week-ends de course à Oschersleben et Zandvoort, nous avons eu extrêmement de mal, mais nous avons ensuite réussi à revenir.

Comment expliques-tu cette évolution ?

Je l'attribue déjà en partie à ma blessure, car le manque de préparation nous a permis d'essayer beaucoup de choses seulement pendant la saison. Il y a quelques nouveautés cette année, notamment les pneus Pirelli, qui jouent un rôle important. Au début, nous manquions d'expérience et nous avons testé certaines choses au niveau des réglages. À un moment donné, j'ai enfin eu le déclic et nous avons réussi à faire un véritable bond en avant.

Actuellement, tu as remporté neuf victoires en DTM. Laquelle compte le plus pour toi ?

Sans aucun doute ma première victoire au Lausitzring lors de la saison 2016, car elle a marqué ma percée. C'était un moment magique. Pour être honnête, j'avais beaucoup de pression sur les épaules à l'époque. Je savais simplement qu'il fallait que je remporte enfin mon premier succès en DTM. Si tu n'es pas performant en tant que jeune pilote, tu es tôt ou tard éliminé. De mon point de vue, c'était plus extrême à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait un nombre incroyable de talents qui venaient de l'arrière.

Tu en es à ta huitième saison de DTM. Quel est ton lien avec la série ?

Le DTM est ma patrie sportive. C'est là que j'ai mûri pour devenir un pilote professionnel. Je me souviens encore de ma première saison. À l'époque, de grands noms comme Mattias Ekström, Timo Scheider ou Gary Paffett faisaient partie de la grille de départ. Aujourd'hui, le fait d'être là depuis si longtemps est incroyable. Le DTM est la série GT3 la plus difficile au monde. Les meilleurs pilotes et les meilleures équipes s'y rencontrent. Dès que tu fais une erreur, tu es éliminé. Cette compétition est tout simplement amusante.

Avec quelles attentes as-tu entamé ta première saison de DTM en 2015 ?

J'ai toujours été un peu gâté par le succès et j'ai pensé qu'en DTM, les choses se passeraient de la même manière. J'y vais et je les écrase. Mais les gars se sont bien moqués de moi sur la piste. C'était un tout nouveau monde pour moi. J'ai d'abord dû apprendre à travailler dans une si grande équipe. Les premières courses ont été très difficiles, mais ensuite, j'ai fait mon trou. Au Nürburgring, j'ai même fait la pole position, j'avais donc la vitesse nécessaire.

Avec ton expérience de plus de 130 courses de DTM, quels conseils donnerais-tu aux jeunes pilotes en herbe ?

Bien sûr, tu as besoin d'un budget dans le sport automobile, mais en tant que jeune pilote, tu dois avoir une plus grande éthique de travail que tes concurrents. Je suis convaincu que la performance finit toujours par s'imposer. C'est ce qui attire l'attention des sponsors ou des constructeurs. Ceux qui veulent absolument réussir et qui ont le talent nécessaire trouveront leur voie. En outre, il faut apprendre rapidement de ses erreurs, car on n'a pas toujours le temps.

