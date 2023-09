"I tifosi austriaci celebrano questi eventi"

Dopo un inizio di stagione difficile, Lucas Auer sta migliorando sempre di più nella stagione del DTM. In vista della gara di casa al Red Bull Ring, il pilota del WINWARD Racing ha rilasciato le sue opinioni in un'intervista.

Oltre 130 gare del DTM e quasi otto stagioni: L'austriaco Lucas Auer è uno dei piloti più esperti della griglia di partenza di quest'anno. A un inizio difficile è seguita una curva di forma ascendente con due podi al Nürburgring. Il prossimo weekend di gara del DTM al Red Bull Ring (22-24 settembre) sarà una gara di casa per il 29enne tirolese. In un'intervista, il pilota della Mercedes-AMG Performance parla dell'entusiasmo per il motorsport in Austria, delle false aspettative nella sua stagione di debutto e delle sfide dopo l'infortunio.

La tua gara di casa al Red Bull Ring si avvicina. Cosa si aspetta a Spielberg?

La mia attesa per il Red Bull Ring è enorme! È il momento più importante della stagione. Di solito ho avuto gare di casa piuttosto belle e i tifosi austriaci festeggiano questi eventi. Attualmente ho nove vittorie nel DTM. Naturalmente, sarebbe eccezionale vincere la gara del mio anniversario al Red Bull Ring.

Cosa offre la pista della Stiria?

Naturalmente le qualifiche sono molto importanti nel DTM, ma al Red Bull Ring ci sono anche molte opportunità di sorpasso in gara. Ma ciò che distingue chiaramente il circuito è l'ambiente. Con questo scenario perfetto, con le montagne e il paesaggio naturale, tutti si sentono a casa. Sia che si tratti di un tifoso, di un ingegnere o di noi piloti.

Che ruolo ha il motorsport nel suo Paese?

Gli austriaci sono un popolo appassionato di motori. Per molto tempo sono stato l'unico austriaco nel DTM. Sono felice che con Thomas Preining, Clemens Schmid e me, tre piloti di alto livello rappresentino il nostro Paese. Penso che sia impressionante il numero di superpiloti austriaci che gareggiano negli sport GT in tutto il mondo. Nel mio Paese la gente è orgogliosa di noi atleti, lo sento ed è bello da vedere.

Come valuta la stagione finora?

Fondamentalmente, vedo la stagione sotto una luce positiva. Dopo l'incidente di Daytona e la successiva operazione, per molto tempo non era chiaro quando sarei stato di nuovo in forma. Sono molto contento che tutto si sia risolto in tempo per l'inizio della stagione. Anche se non ho partecipato ai test pre-stagionali e non ho svolto la classica preparazione. I primi due weekend di gara, a Oschersleben e Zandvoort, sono stati estremamente difficili per noi, ma poi abbiamo lottato con successo.

Come spiega questo sviluppo?

In parte è colpa del mio infortunio, perché la mancanza di preparazione ci ha permesso di provare molte cose durante la stagione. Quest'anno ci sono alcune innovazioni, tra cui il pneumatico Pirelli, che svolge un ruolo importante. All'inizio ci mancava semplicemente l'esperienza e abbiamo provato poche cose sulla messa a punto. A un certo punto, finalmente, è scattata la molla e abbiamo fatto un vero salto di qualità.

Attualmente ha nove vittorie nel DTM. Qual è la più importante per lei?

Sicuramente la vittoria al debutto al Lausitzring nella stagione 2016, perché è stata la mia svolta. È stato un momento magico. A dire il vero, in quel momento c'era molta pressione sulle mie spalle. Sapevo che a un certo punto avrebbe dovuto funzionare con il mio primo successo nel DTM. Se non si ottengono risultati come giovani piloti, prima o poi si è fuori. Dal mio punto di vista, questo era più estremo allora che oggi, perché all'epoca c'era un'incredibile quantità di talenti che arrivavano da dietro.

Lei è alla sua ottava stagione nel DTM. Qual è il suo legame con la serie?

Il DTM è la mia casa sportiva. Qui sono maturato come pilota professionista. Ricordo ancora la mia prima stagione. All'epoca, la griglia di partenza comprendeva grandi nomi come Mattias Ekström, Timo Scheider o Gary Paffett. Vedermi in gara per così tanto tempo è una sensazione incredibile. Il DTM è la serie GT3 più dura al mondo. Qui si incontrano i migliori piloti e i migliori team. Non appena si commette un errore, si è fuori dai giochi. Questa competizione è semplicemente divertente.

Quali erano le sue aspettative per la sua prima stagione DTM nel 2015?

Sono sempre stato un po' viziato dal successo e pensavo che le cose sarebbero state simili nel DTM. Sarei andato lì e li avrei fatti impazzire. Ma i ragazzi mi prendevano in giro in pista. Era un mondo completamente nuovo per me. Ho dovuto imparare a lavorare in una squadra così grande. Le prime gare sono state molto difficili, ma poi mi sono fatto strada. Al Nürburgring ero addirittura in pole position, quindi avevo sicuramente la velocità necessaria.

Con la sua esperienza di oltre 130 gare del DTM, quali consigli ha per i giovani piloti?

Naturalmente negli sport motoristici è necessario un budget, ma come giovane pilota devi avere un'etica del lavoro superiore a quella dei tuoi concorrenti. Sono convinto che alla fine le prestazioni vincano sempre. È così che si ottiene l'attenzione degli sponsor o dei produttori. Se vuoi farcela e hai talento, troverai un modo. Bisogna anche imparare in fretta dai propri errori, perché non si ha l'eternità.

