Jeu à domicile pour l'équipe Grasser Racing sur le Red Bull Ring. L'écurie de course de St. Margarethen engage sur le Red Bull Ring deux voitures en DTM et une voiture en ADAC GT Masters.

Des journées éprouvantes attendent Gottfried Grasser. Lors de l'événement sur le Red Bull Ring, l'équipe engage deux Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 en DTM et une voiture en ADAC GT Masters. De plus, d'innombrables invités se sont annoncés auprès de l'équipe de St. Margarethen (à dix kilomètres du Red Bull Ring). "Je ne dormirai probablement pas avant lundi", sourit Gottfried Grasser, le propriétaire de l'équipe, lors de la conférence de presse précédant la course.

L'équipe apportera également un accroche-regard spécial pour le match à domicile. Le pilote d'usine Lamborghini Andrea Caldarelli fête ses débuts en DTM avec une Hurácan GT3 dorée !

Outre les deux voitures de DTM, l'équipe participe également à l'ADAC GT Masters. Avec le pilote d'usine Lamborghini Marco Mapelli et le Chilien Benjamin Hites, l'équipe se battra pour remporter le championnat dans la série GT3 riche en traditions de l'ADAC - le GT Masters en est à sa 17e saison en 2023.

Gottfried Grasser : "Chaque année, j'ai énormément de plaisir à faire ce que nous faisons autour du week-end à domicile. Pour ces courses, nous avons un nouveau sponsor. Andrea Caldarelli est assis dans la voiture dorée. Cela me fait particulièrement plaisir. On voit comment le concept de l'ADAC avec le DTM fonctionne. Les sponsors arrivent, cela va dans la bonne direction. Être en tête du DTM, parmi tous les professionnels, est extrêmement difficile. Tout doit aller de pair. Nous voulons en tout cas entrer dans le top 10. Dans l'ADAC GT Masters, la victoire doit être notre objectif".