"Il concetto dell'ADAC con il DTM funziona".

Gara di casa per il Grasser Racing Team al Red Bull Ring. La squadra corse di St. Margarethen schiera due auto nel DTM e una nell'ADAC GT Masters al Red Bull Ring.

Gottfried Grasser ha davanti a sé giorni impegnativi. All'evento sul Red Bull Ring, il team schiera due Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 nel DTM e una vettura nell'ADAC GT Masters. Inoltre, numerosi ospiti hanno annunciato il loro arrivo al team da St. Margarethen (a dieci chilometri dal Red Bull Ring). "Probabilmente non dormirò fino a lunedì", sorride il proprietario del team Gottfried Grasser durante la conferenza stampa prima della gara.

Il team porterà anche un'attrazione speciale alla gara di casa. Il pilota ufficiale Lamborghini Andrea Caldarelli festeggia il suo debutto nel DTM con una Hurácan GT3 dorata!

Oltre alle due vetture del DTM, il team gareggia anche nell'ADAC GT Masters. Con il pilota ufficiale Lamborghini Marco Mapelli e il cileno Benjamin Hites, il team sta lottando per vincere il campionato nella tradizionale serie GT3 dell'ADAC - il GT Masters è alla sua 17a stagione nel 2023.

Gottfried Grasser: "Ogni anno mi diverto moltissimo con quello che facciamo nel weekend di casa. Abbiamo un nuovo sponsor per queste gare. Andrea Caldarelli è seduto sulla macchina d'oro. Ne sono particolarmente felice. Si può vedere come il concetto ADAC funzioni con il DTM. Gli sponsor stanno arrivando, sta andando nella giusta direzione. Essere tra i primi nel DTM, tra tutti i professionisti, è estremamente difficile. Tutto deve combaciare. In ogni caso, vogliamo essere tra i primi 10. Nell'ADAC GT Masters, vincere deve essere il nostro obiettivo".