"O conceito da ADAC com o DTM funciona".

Corrida em casa para a equipa Grasser Racing Team no Red Bull Ring. A equipa de corridas de St. Margarethen vai apresentar dois carros no DTM e um no ADAC GT Masters no Red Bull Ring.

Gottfried Grasser tem alguns dias ocupados pela frente. No evento no Red Bull Ring, a equipa vai colocar em campo dois Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 no DTM e um veículo no ADAC GT Masters. Além disso, inúmeros convidados anunciaram a sua chegada à equipa de St. Margarethen (a dez quilómetros do Red Bull Ring). "Provavelmente, não voltarei a dormir até segunda-feira", sorri o proprietário da equipa, Gottfried Grasser, na conferência de imprensa antes da corrida.

A equipa também vai trazer uma atração especial para a corrida em casa. O piloto da Lamborghini Andrea Caldarelli celebra a sua estreia no DTM com um Hurácan GT3 dourado brilhante!

Para além dos dois carros do DTM, a equipa também compete no ADAC GT Masters. Com o piloto de fábrica da Lamborghini, Marco Mapelli, e o chileno Benjamin Hites, a equipa luta para vencer o campeonato na tradicional série GT3 da ADAC - o GT Masters vai na sua 17ª temporada em 2023.

Gottfried Grasser: "Todos os anos me divirto imenso com o que fazemos no fim de semana em casa. Temos um novo patrocinador para estas corridas. Andrea Caldarelli vai sentar-se no carro dourado. Estou particularmente satisfeito com isso. Podemos ver como o conceito ADAC funciona com o DTM. Os patrocinadores estão a chegar, está a ir na direção certa. Estar entre os primeiros no DTM, entre todos os profissionais, é extremamente difícil. Tudo tem de se encaixar. Em qualquer caso, queremos estar entre os 10 primeiros. No ADAC GT Masters, ganhar tem de ser o nosso objetivo."