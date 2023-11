HWA EVO - La renaissance d'un véritable classique du DTM

La société HWA AG est établie depuis de nombreuses années comme constructeur de voitures de course à succès et de voitures de sport fascinantes. Aujourd'hui, l'entreprise d'Affalterbach se positionne davantage comme un constructeur automobile indépendant et annonce le développement de la HWA EVO. Cette voiture de sport homologuée pour la route est une réinterprétation furieuse de la légendaire Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - équipée des technologies les plus modernes. La livraison de la HWA EVO, limitée à 100 exemplaires, devrait débuter à la fin de l'année 2025.

HWA associe son ADN historique du sport automobile au savoir-faire du présent et du futur. Le résultat porte le nom de HWA EVO et est un hommage ultramoderne à l'un des bolides de DTM les plus célèbres de tous les temps, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. L'Evo II, qui n'a été produite qu'à 500 exemplaires pour des raisons d'homologation, était une icône de style du début des années quatre-vingt-dix et a posé des jalons en matière de design et de performance. C'est avec elle que Klaus Ludwig a remporté son premier titre DTM avec Mercedes-Benz en 1992.

Après les premières idées de réinterpréter un véhicule absolument iconique et de le remettre sur la route avec une technologie moderne, les premiers dessins conceptuels ont été développés. Les designers et les techniciens ont alors travaillé en étroite collaboration pour concrétiser cette idée. La HWA EVO reprend le langage du design de la voiture classique et l'enrichit de technologies d'avenir. La HWA EVO est construite sur la base de la série W201 de Mercedes-Benz. Le véhicule est développé par HWA AG et produit à la pointe de la technologie en ce qui concerne la propulsion, la puissance, le châssis, les freins, l'aérodynamique et la sécurité. Les spécifications techniques exactes sont en cours de finalisation. Le prix de ce véhicule exceptionnel débute à 714.000 euros (hors TVA). La livraison des premiers exemplaires de la HWA EVO est prévue pour la fin de l'année 2025. La HWA EVO incarne comme aucun autre véhicule le présent et l'avenir de HWA AG. À l'occasion de ses 25 ans d'existence, au cours desquels la société HWA AG est devenue un acteur incontournable dans le domaine de l'ingénierie et de la production de véhicules hautes performances, HWA souhaite offrir à ses clients quelque chose de très particulier avec la HWA EVO.

Un partenariat est en préparation avec l'entreprise CURATED pour le projet HWA EVO. L'entreprise américaine est considérée comme un leader dans le domaine des voitures de sport historiques et des véhicules restomodés et est un profond connaisseur du marché avec une excellente expertise en matière de distribution. HWA AG et CURATED souhaitent ainsi unir leurs compétences afin que la HWA EVO ait toutes les chances de devenir un grand succès.

Hans Werner Aufrecht, fondateur de HWA et président du conseil de surveillance : "L'EVO II était une icône de style du début des années 1990 et constituait une référence en matière de design. Notre idée était de réinterpréter ce design. Avec CURATED, nous souhaitons avoir à nos côtés, pour ce projet, un partenaire qui connaît parfaitement le marché de ce type de véhicules et qui croit en la HWA EVO. Je pense que nous créons ainsi les meilleures conditions pour que la HWA EVO ait du succès".

Martin Marx, CEO de HWA AG : "Grâce à la longue tradition de notre entreprise, nous considérons la HWA EVO comme un projet phare dans lequel nous pouvons mettre à profit toute notre expérience et notre savoir-faire. Cette nouvelle étape doit être une démonstration de nos capacités et élève le niveau à un niveau supérieur, afin que nous soyons parfaitement préparés pour les tâches à venir".

Gordian von Schöning, CTO HWA AG : "Avec la HWA EVO, nous poursuivons de manière conséquente l'orientation de notre entreprise en tant que constructeur automobile et associons notre longue histoire à la modernité. Nous avons volontiers relevé ce défi en termes de construction et de développement et nous pourrons bientôt présenter un véhicule qui sera unique sur le marché".

John Temerian, cofondateur de CURATED : "Avec une appréciation commune de l'importance de l'originalité - et une compréhension authentique de la persévérance, de la perfection technique et de la qualité mécanique - HWA et CURATED unissent leurs forces dans la quête d'une nouvelle perfection automobile. Ce projet allie la technologie la plus moderne, la nostalgie des années 90 et le frisson de la conduite".