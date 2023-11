HWA EVO - O renascimento de um verdadeiro clássico do DTM

Com o HWA EVO, a HWA AG está a reviver o lendário Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. O veículo alcançou um estatuto lendário entre os fãs do DTM e ainda hoje é venerado.

Há muitos anos que a HWA AG se estabeleceu como fabricante de automóveis de competição de sucesso e de automóveis desportivos fascinantes. Agora, a empresa de Affalterbach está a posicionar-se ainda mais como um fabricante de veículos independente e anunciou o desenvolvimento do HWA EVO. O carro desportivo de estrada é uma reinterpretação furiosa do lendário Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - equipado com tecnologias de ponta. A entrega do HWA EVO, limitada a 100 unidades, está prevista para o final de 2025.

A HWA combina o seu ADN histórico de desportos motorizados com a experiência do presente e do futuro. O resultado tem o nome de HWA EVO e é uma homenagem ultra-moderna a um dos mais famosos carros DTM de todos os tempos, o Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. O Evo II, do qual apenas 500 foram produzidos para efeitos de homologação, foi um ícone de estilo do início dos anos 90 e estabeleceu padrões em termos de design e desempenho. Klaus Ludwig conduziu-o até ao seu primeiro título DTM com a Mercedes-Benz em 1992.

Após as ideias iniciais para reinterpretar um veículo absolutamente icónico e colocá-lo de novo na estrada com tecnologia moderna, foram desenvolvidos os primeiros desenhos conceptuais. Designers e técnicos trabalharam em estreita colaboração para transformar esta ideia em realidade. O HWA EVO retoma a linguagem de design do clássico e enche-o de tecnologias pioneiras. O HWA EVO é baseado na série W201 da Mercedes-Benz. O veículo está a ser desenvolvido pela HWA AG e produzido com tecnologia de ponta em termos de tração, desempenho, chassis, travões, aerodinâmica e segurança. As especificações técnicas exactas estão atualmente a ser finalizadas. O preço deste extraordinário veículo começa em 714.000 euros (mais IVA). As primeiras unidades do HWA EVO deverão ser entregues no final de 2025. O HWA EVO encarna o presente e o futuro da HWA AG como nenhum outro veículo. Para assinalar o 25º aniversário da empresa, durante o qual a HWA AG cresceu e se tornou um ator importante na engenharia e produção de veículos de alta performance, a HWA quer oferecer aos seus clientes algo muito especial com o HWA EVO.

Para o projeto HWA EVO, está a ser preparada uma parceria com a empresa CURATED. A empresa norte-americana é considerada líder no domínio dos automóveis desportivos históricos e dos veículos restomod e é um profundo especialista no mercado com uma excelente experiência de vendas. A HWA AG e a CURATED pretendem combinar as suas competências para que o HWA EVO tenha os melhores pré-requisitos para se tornar num grande sucesso.

Hans Werner Aufrecht, fundador da HWA e Presidente do Conselho de Supervisão: "O EVO II foi um ícone de estilo do início dos anos 90 e estabeleceu padrões em termos de design. A nossa ideia era reinterpretar este design. Com a CURATED, queremos ter ao nosso lado um parceiro para este projeto que conhece o mercado deste tipo de veículos por dentro e por fora e que acredita no HWA EVO. Penso que estamos a criar as melhores condições para que o HWA EVO seja bem sucedido."

Martin Marx, CEO da HWA AG: "Graças à longa tradição da nossa empresa, vemos o HWA EVO como um projeto emblemático para o qual podemos canalizar toda a nossa experiência e conhecimentos. Este novo marco é uma demonstração das nossas capacidades e eleva a fasquia para um novo nível, de modo a estarmos otimamente preparados para tarefas futuras."

Gordian von Schöning, CTO da HWA AG: "Com o HWA EVO, estamos a dar continuidade à orientação da nossa empresa como fabricante de veículos e a combinar a nossa longa história com a modernidade. Aceitámos de bom grado este desafio em termos de design e desenvolvimento e, em breve, poderemos apresentar um veículo que será único no mercado."

John Temerian, cofundador da CURATED: "Com um apreço comum pela importância da originalidade - e uma compreensão autêntica da perseverança, perfeição de engenharia e qualidade mecânica - a HWA e a CURATED estão a unir forças na busca de uma nova perfeição automóvel. Este projeto combina tecnologia de ponta, nostalgia dos anos 90 e a emoção de conduzir."