Jürgen Freiburg utilise l'Audi 80 Competition

La saison prochaine, les légendes des voitures de tourisme seront modifiées. Thorsten Stadler reprend le sceptre de la série de courses. A l'avenir, seules les voitures de tourisme des années 80 et 90 seront autorisées à prendre le départ - les véhicules des années 2000 ne seront plus autorisés à prendre le départ. Le calendrier des courses est également différent de celui des années précédentes. Les courses avec l'ADAC Racing Weekend et le DTM ont complètement disparu de l'horaire. Sous le nouveau slogan "Family and Friends - European Tour 2024", la série de courses n'aura plus qu'un seul week-end de course en Allemagne.

La série de courses a maintenant reçu sa première inscription pour l'année 2024.

L'ancien routinier de la Nordschleife, Jürgen Freiburg, qui comptait parmi les favoris des fans au volant d'une VW Corrado, sera à nouveau au départ de la série de courses historiques.

Freiburg utilisera une Audi 80 Competition telle qu'elle était utilisée par Audi en 1994 dans la légendaire STW (Super-Tourenwagen-Cup). En 94, Hans-Joachim Stuck et Dindo Capello ont piloté les voitures d'usine d'Audi dans cette série de course populaire de 2 litres.

Le Sauerländer Jürgen Freiburg, originaire de Nachrodt-Wiblingwerde dans l'arrondissement de Märkischen, est ainsi le premier participant à la série Tourenwagen Legenden à s'être inscrit pour la prochaine année sportive et a fait savoir via les réseaux sociaux que lui et toute l'équipe étaient très euphoriques quant aux restructurations prévues sur la série de courses et qu'ils se réjouissaient beaucoup de prendre le départ de cette série de courses familiale.