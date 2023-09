Bol d'Or : Suzuki domine, le YART, favori du championnat du monde, tremble

Après l'abandon du F.C.C. TSR Honda France vers 3 heures du matin, le Bol d'Or n'a cessé d'évoluer en faveur de Yoshimura SERT Motul. Gregg Black, Sylvain Guintoli et Etienne Masson mènent la finale du championnat du monde d'endurance après 20 heures de course avec plus de huit tours d'avance. Pour le 17e champion du monde, tout semble indiquer qu'il s'agit du 19e succès de Suzuki au Bol d'Or.

L'équipe de Damien Saulnier et Yohei Kato a également des chances théoriques de remporter le championnat du monde, mais il faudrait pour cela que ses concurrents fassent des erreurs. Le favori de dimanche matin est le Yamaha Austria Racing Team avec Marvin Fritz, Niccolo Canepa et Karel Hanika. Le trio de pilotes a occupé la deuxième place pendant la longue nuit et pourrait ainsi terminer sereinement et viser ainsi le titre.

Depuis 6 heures du matin dimanche, l'équipe de Mandy Kainz se bat avec la technique de la R1. La température de l'eau de refroidissement augmente rapidement, car le circuit de refroidissement perd de l'eau pour des raisons inconnues. La moto a déjà dû être ramenée trois fois au box le matin, et l'eau de refroidissement a été rajoutée deux fois. Les arrêts imprévus chez l'équipe ont fait perdre plus de 6 tours au SERT en tête. Mais si la Yamaha parvient à se hisser dans le top 10, la victoire au championnat n'est pas menacée.

Pour le team Tati Beringer avec Randy Krummenacher, les choses n'allaient plus du tout après 19 heures. La Kawasaki de l'équipe française s'est échouée sur le bord de la piste au virage 6 avec beaucoup de fumée. Hugo Clere, le coéquipier du Suisse, a immédiatement ramené la moto au box, mais les perspectives d'un bon résultat se sont envolées. L'équipe KM99 a également dû faire face à des problèmes sur sa Yamaha. Lucas Mahias a ramené la R1 au box sur la remorque.

A quatre heures de la fin, Suzuki est donc en tête devant Yamaha et Viltais Racing Honda (Alt, Odendaal, Mercado). La quatrième place est occupée par BMW Motorrad World Endurance avec Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Jeremy Guarnoni, la cinquième par Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Leblanc).

Bol d'Or, classement après 20 heures :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 608 tours.

2. YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

7e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

8. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

9e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR

10e Team 18 Sapeurs Pompiers (De la Vega, Maurin, Steinmayr), Yamaha YZF-R1



En outre, :

20. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

20. 22. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1